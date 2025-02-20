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В ЕС ответили на заявления Трампа о Зеленском

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  • 20.02.2025, 16:31
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В ЕС ответили на заявления Трампа о Зеленском

Украина – это демократия, а путинская Россия – нет.

Позиция Европейского Союза в отношении президента Украины Владимира Зеленского является четкой: это легитимно избранный на честных выборах президент.

Об этом на брифинге в Брюсселе 20 февраля заявил представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер, передает корреспондент «Европейской правды».

Он отвечал на вопросы относительно заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов в Украине перед заключением мирного соглашения и о том, что Зеленский является диктатором.

Представитель Еврокомиссии отметил, что для Евросоюза Зеленский – легитимный, избранный на демократических выборах президент.

«Мы имеем достаточно простую и четкую позицию по этому поводу. Президент Зеленский был легитимно избран на свободных, честных и демократических выборах», – сказал де Кеерсмахер.

Он напомнил, что «Украина – это демократия, а путинская Россия – нет».

«Что касается информации, которую использует американская власть, то, конечно, я не могу пролить на это свет», – отметил представитель Еврокомиссии.

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