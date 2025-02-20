ГУР: В Бердянске взорвали авто заместителя российского гауляйтера 2 20.02.2025, 17:09

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Он совершал военные преступления.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о взрыве во временно оккупированном Бердянске, в результате которого погиб российский ставленник.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ

20 февраля в 6:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска взорвался и сгорел дотла серый автомобиль Renault Duster. На место прибыли российские оккупационные службы.

По данным разведки, внутри машины находился военный преступник Евгений Богданов - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя гауляйтера Бердянска.

В обязанности российского захватчика входили, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины, отмечают в ГУР.

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