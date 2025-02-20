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«Тунеядцев» хотят загнать на заводы?

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  • 20.02.2025, 17:17
  • 1,464
«Тунеядцев» хотят загнать на заводы?

Чиновники рассказали, почему начинаются рейды.

В Беларуси начинаются рейды по «тунеядцам». Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков объяснил, с чем это связано.

Чиновник рассказал о дефиците кадров на белорусских предприятиях.

«Поэтому одна из задач, которая поставлена перед комитетом по труду, занятости и социальной защите этого облисполкома, — активное вовлечение незанятых граждан в реальный сектор страны», — сказал Ковальков.

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