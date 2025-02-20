«Тунеядцев» хотят загнать на заводы?1
- 20.02.2025, 17:17
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Чиновники рассказали, почему начинаются рейды.
В Беларуси начинаются рейды по «тунеядцам». Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков объяснил, с чем это связано.
Чиновник рассказал о дефиците кадров на белорусских предприятиях.
«Поэтому одна из задач, которая поставлена перед комитетом по труду, занятости и социальной защите этого облисполкома, — активное вовлечение незанятых граждан в реальный сектор страны», — сказал Ковальков.