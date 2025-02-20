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«Где-то кричат в огне русские»

  • 20.02.2025, 17:27
«Где-то кричат в огне русские»

СМИ показали кадры боевой работы F-16 на одном из направлений фронта.

Издание Frontliner показало кадры боевой работы истребителей F-16 на одном из направлений фронта. Соответствующие фотографии в четверг, 20 февраля, опубликовал основатель и главный редактор Frontliner Андрей Дубчак в «Фейсбуке».

«Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет», — написал Дубчак.

Один из военных отметил, что истребитель F-16 выполнял вылет с дополнительными топливными баками. Через несколько минут самолет развернулся и полетел в обратном направлении.

«Где-то уже наверняка кричат в огне или бегают с турникетами россияне», — сказал Дубчак.

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