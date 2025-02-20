Ученые открыли новый инструмент для поиска инопланетной жизни 3 20.02.2025, 17:32

Поможет сера.

Астрономы выявили новый способ сузить круг поисков обитаемых планет — по уровню содержания сернистого газа (SO₂) в атмосфере. Как показывает исследование, если в атмосфере планеты присутствует значительное количество SO₂, она, скорее всего, слишком сухая и горячая для жизни. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Поиск внеземной жизни — одна из главных задач современной астрономии, но обнаружение так называемых биосигнатур (атмосферных газов, связанных с жизнедеятельностью организмов) невероятно сложно. Даже телескоп Джеймс Уэбб вряд ли сможет их зафиксировать на ближайших экзопланетах.

Астрономы обычно ищут воду, ведь именно ее наличие повышает вероятность наличия жизни. Планеты в «зоне обитаемости» — области вокруг звезды, где температура позволяет воде существовать в жидком состоянии, — являются первыми кандидатами на исследование. Однако одного поиска воды недостаточно. Например, Земля и Венера в этом плане выглядят очень схоже, хотя Венера с ее температурой в 400 °C совершенно непригодна для жизни.

Теплые и влажные планеты, подобные Земле, содержат мало SO₂, так как он быстро вымывается дождями. На Венере же он разрушается под воздействием ультрафиолета, превращаясь в сероводород.

Однако планеты у красных карликов (самых распространённых звезд в галактике) оказываются в другой ситуации. Такие звезды испускают меньше ультрафиолетового излучения, из-за чего сернистый газ может сохраняться в атмосфере дольше. Если в атмосфере планеты у красного карлика обнаруживается много SO₂, это говорит о том, что она, скорее всего, сухая и лишена воды — а значит, непригодна для жизни.

Новый подход не помогает найти потенциально обитаемые планеты, но позволяет исключить заведомо бесплодные. Если у экзопланеты обнаружат высокий уровень SO₂, ее можно будет исключить из списка перспективных целей для дальнейшего изучения. А вот отсутствие значительных количеств сернистого газа может означать, что планета заслуживает более внимательного наблюдения.

Этот метод позволит астрономам эффективнее распределять ресурсы и сосредоточиться на планетах с наибольшими шансами на наличие жизни. Ведь поиск внеземных цивилизаций — это не только вера в чудо, но и точный научный расчет.

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