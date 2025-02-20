закрыть
20 февраля 2025, четверг, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые открыли новый инструмент для поиска инопланетной жизни

3
  • 20.02.2025, 17:32
Ученые открыли новый инструмент для поиска инопланетной жизни

Поможет сера.

Астрономы выявили новый способ сузить круг поисков обитаемых планет — по уровню содержания сернистого газа (SO₂) в атмосфере. Как показывает исследование, если в атмосфере планеты присутствует значительное количество SO₂, она, скорее всего, слишком сухая и горячая для жизни. Работа опубликована в журнале Science Advances.

Поиск внеземной жизни — одна из главных задач современной астрономии, но обнаружение так называемых биосигнатур (атмосферных газов, связанных с жизнедеятельностью организмов) невероятно сложно. Даже телескоп Джеймс Уэбб вряд ли сможет их зафиксировать на ближайших экзопланетах.

Астрономы обычно ищут воду, ведь именно ее наличие повышает вероятность наличия жизни. Планеты в «зоне обитаемости» — области вокруг звезды, где температура позволяет воде существовать в жидком состоянии, — являются первыми кандидатами на исследование. Однако одного поиска воды недостаточно. Например, Земля и Венера в этом плане выглядят очень схоже, хотя Венера с ее температурой в 400 °C совершенно непригодна для жизни.

Теплые и влажные планеты, подобные Земле, содержат мало SO₂, так как он быстро вымывается дождями. На Венере же он разрушается под воздействием ультрафиолета, превращаясь в сероводород.

Однако планеты у красных карликов (самых распространённых звезд в галактике) оказываются в другой ситуации. Такие звезды испускают меньше ультрафиолетового излучения, из-за чего сернистый газ может сохраняться в атмосфере дольше. Если в атмосфере планеты у красного карлика обнаруживается много SO₂, это говорит о том, что она, скорее всего, сухая и лишена воды — а значит, непригодна для жизни.

Новый подход не помогает найти потенциально обитаемые планеты, но позволяет исключить заведомо бесплодные. Если у экзопланеты обнаружат высокий уровень SO₂, ее можно будет исключить из списка перспективных целей для дальнейшего изучения. А вот отсутствие значительных количеств сернистого газа может означать, что планета заслуживает более внимательного наблюдения.

Этот метод позволит астрономам эффективнее распределять ресурсы и сосредоточиться на планетах с наибольшими шансами на наличие жизни. Ведь поиск внеземных цивилизаций — это не только вера в чудо, но и точный научный расчет.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов