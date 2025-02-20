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Уникальная операция: Украина атаковала секретную базу россиян

  • 20.02.2025, 17:44
Уникальная операция: Украина атаковала секретную базу россиян

Удар был нанесен в день переговоров США и РФ.

Операторы беспилотников из 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Кара-Даг» по оптоволоконным кабелям отследили путь к секретной российской базе, чтобы ударить по ней FPV-дронами. Об этой уникальной операции написал журнал Forbes.

Отмечается, что операция прошла, когда Соединенные Штаты переключили свое внимание с Украины на Россию - в день переговоров США и РФ в Саудовской Аравии. Удар был нанесен к югу от села Водяное в южной части Донецкой области.

«Операторы бригады «Кара-Даг» охотились за российскими группами беспилотников. В частности, за командами, развертывающими оптоволоконные беспилотники… У Украины меньше войск и меньше артиллерии, чем у России, но у нее больше лучших БПЛА… Чтобы сохранить это преимущество беспилотников - и, таким образом, сохранить основные средства сопротивления Украины - украинцам необходимо пресечь любые попытки россиян усилить свои собственные роботизированные возможности», - говорится в публикации.

Указывается, что в тот день украинские бойцы заметили отражение тонких российских оптоволоконных кабелей:

«Они проследили за отражающими солнечный свет волокнами к скрытой базе российской команды в заснеженных зданиях и поразили российских операторов взрывными беспилотниками».

В Forbes назвали данный удар «тактической победой со стратегическим посланием»: Америка может выбрать преклониться перед Россией, но Украина не обязана.

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