Казна пуста, милорд! 8 Алесь Гудия

20.02.2025, 18:00

5,194

Власти снова вспомнили о карманах бизнесменов.

Что побудило Александра Лукашенко провести 17 февраля встречу с представителями частных предприятий? Ответ напрашивается сам собой.

Белорусская финансовая система оказалась в тисках: с одной стороны — санкционное давление, с другой — нестабильность российского рынка, который снова переживает кризис неопределенности. Так что срочно нужно искать новые источники доходов, иначе под вопросом окажется устойчивость режима.

У России своих проблем полно

Сегодня вопрос источников финансирования в Беларуси — это не только о развитии. Становится проблематично поддерживать даже текущий уровень благосостояния. Все потому, что российская поддержка, на которую Минск привык рассчитывать, становится все менее предсказуемой. У самой восточной соседки нарастают экономические трудности.

В известной книге Григория Остера «Вредные советы» предлагается простой алгоритм финансирования: если ты в своем кармане ни копейки не нашел, загляни в карман к соседу, очевидно, деньги там.

Сегодня белорусским властям становится все сложнее «заглядывать» в российский карман. При этом западные финансовые рынки плотно закрыты, а Китай, далекий не только географически, но и экономически, не спешит предлагать кредитные линии. Поэтому внимание чиновников закономерно переключилось внутрь страны.

Не прячьте ваши денежки…

Белорусская экономика, как и любая другая, делится на государственный и частный сектора. И поскольку государственные предприятия, несмотря на поддержку, зачастую работают в убыток, логично, что чиновники все пристальнее смотрят в сторону частного бизнеса.

Но после событий 2020 и 2022 годов главной их целью стали поначалу иностранные инвесторы, вложившие деньги в Беларусь. Для них выход с рынка оказался практически невозможным: одним неожиданно насчитывали штрафы, равные сумме вывода капитала, другим — дополнительные налоги, оставлявшие без прибыли.

Трагикомичность ситуации еще и в том, что пока одни чиновники затрудняли таким образом уход иностранных компаний, другие, буквально из соседнего кабинета, продолжали рекламировать Беларусь как страну с привлекательным инвестиционным климатом.

Однако потенциальных жертв среди зарубежных инвесторов сейчас осталось на три дня. А власти между тем остро нуждаются в стабильных поступлениях, поскольку деньги нужны на более длительный срок. Поэтому теперь взоры обратились на белорусский частный бизнес.

Кроме того, здешние начальники осторожно поглядывают и на российский капитал, который активно заходит в Беларусь в последние годы. Показательно, что 17 февраля на встрече у Лукашенко была учредительница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким — богатейшая женщина России.

Эту корову лучше не резать, а подоить

Уже сам факт такого мероприятия говорит о многом. Правитель, собиравшийся некогда «пожать руку последнему предпринимателю», теперь вынужден признать значимость частного бизнеса. Осознание, что без него национальная экономика банально не выживет, видимо, обостряется в период острой нехватки средств.

Как пошутил аналитик Сергей Чалый, власти, похоже, решили «поставить на паузу окончательное решение предпринимательского вопроса». Ведь если не поддерживать свой частный бизнес, придется стимулировать иностранный, что означает менее выгодные условия для государства и сильные переговорные позиции зарубежных партнеров, в особенности российских.

Впрочем, особо заискивать перед предпринимателями было бы не в натуре Лукашенко. О тональности его встречи с бизнесом говорят несколько ключевых заявлений.

«У нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет».

«У нас некоторые, особенно иностранные компании, здесь работают, люди корячатся (не только руководители), так, по-народному говоря, зарабатывают деньги, а руководители выводят за границу. <…> Но, если вы прячете за границей деньги, заработанные здесь, мое отношение к вам какое должно быть?»

При этом, по словам Лукашенко, государство еще и оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. Формально — да, но на практике «финансовое плечо» чаще напоминает подножку частной инициативе — бюрократические барьеры и «жесточайший» контроль.

В белорусской модели экономики право частной собственности трактуется весьма своеобразно: государство считает себя полноправным распорядителем не только госактивов, но и частных капиталов.

Чиновники хотят контролировать не только доходы бизнеса, но и их распределение, открыто уже запрещая вывод капитала и направляя частные средства в те приоритетные отрасли, которые чиновники же и определят.

При этом власти сами признают высокий вклад предпринимательства в экономику:

половина ВВП приходится на частный сектор;

37% промышленного производства обеспечивают частные компании;

треть инвестиций в стране сделана частниками.

Казалось бы, такие цифры должны сделать частный бизнес весомым переговорщиком. Но в белорусских реалиях все равно получается игра в одни ворота.

Бизнесменов разделят на «правильных» и «неправильных»

Еще одна дебютная идея Лукашенко — составить перечень добропорядочных предпринимателей. Замысел разделить бизнес, как некий продукт: первый, второй сорт и, вероятно, «брак» — выглядит, впрочем, естественным продолжением политики последних лет. После 2020 года многие компании, не соответствующие критерию лояльности, прокрустову ложу белорусской государственности, столкнулись с административным и силовым давлением. Теперь этот процесс хотят, вероятно, узаконить.

В лучшем случае эта инициатива останется на бумаге. В худшем — станет инструментом коррупции, давая чиновникам рычаги для регулирования рынка и создания привилегированных условий для «правильных» компаний.

Помочь? Лучше не надо

Вишенкой на торте встречи стало предложение Лукашенко лично помогать бизнесменам в установлении зарубежных контактов: «Есть у вас интерес в Омане, Эмиратах, у саудитов, в Африке где-то… Вы скажите, за что там можно зацепиться. Я готов при стечении обстоятельств полететь и говорить на эту тему. Я готов вам помогать».

Да, вот только велик ли будет прок? Последние зарубежные визиты Лукашенко, позиционировавшиеся как продвижение экономических интересов Беларуси, фактически оказались лишь недешевым политическим туризмом за бюджетный счет.

Прорыва в экспорте белорусских товаров не произошло ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Азии, куда Беларусь теоретически могла бы проще продвигать свою продукцию через Россию, сведя до минимума давление западных санкций.

Все эти попытки найти дополнительные финансовые ресурсы, в том числе за счет отечественного бизнеса, подтверждают между тем одну из версий, почему последние президентские «выборы» в Беларуси были назначены существенно раньше привычного срока.

Экономическое положение вызывает серьезные опасения, и власти стремились завершить электоральный процесс, пока в бюджете еще были определенные ресурсы, в том числе российские. Ведь в противном случае, проводя подобное совещание перед выборами, власти были бы вынуждены больше обещать, а не делать предпринимателям сицилийское предложение, от которого невозможно отказаться.

Алесь Гудия, «Позiрк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com