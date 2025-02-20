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Большую войну можно остановить

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  • Андрей Коваленко
  • 20.02.2025, 18:26
  • 2,342
Большую войну можно остановить

Демократии должны изменить подходы.

Россия совершила агрессию и напала на Украину. Наше государство воюет за выживание. Демократии помогают, потому что такая агрессия разрушает мировой порядок и демократию как таковую. А еще потому, что тогда существует угроза им самим.

Есть российские замороженные активы. Если демократиям нужна компенсация за помощь Украине, можно конфисковать российские активы, деньги, принадлежащие убийцам и разрушителям мирового порядка. Это же логично. Или страшно?

Смотрите, если подходы не изменятся, война в странах НАТО гарантирована. Европа должна действовать жестче и срочно. Четыре – шесть лет – и будет война в Европе, там будут российские, каэндээровские и иранские прокси. Они нападут на Европу.

Конечно, Европа должна покупать больше американского оружия и сохранить максимально американские базы.

Конечно, Европа сегодня должна говорить о военных в Украине, но и рассчитывать на опыт единственной армии в Европе, умеющей воевать в современной войне, – украинский опыт.

Конечно, Путин думает, что он все «порешал» и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так, и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить.

Андрей Коваленко, Telegram

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