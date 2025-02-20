Большую войну можно остановить

Большую войну можно остановить1
- Андрей Коваленко
- 20.02.2025, 18:26
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Демократии должны изменить подходы.
Россия совершила агрессию и напала на Украину. Наше государство воюет за выживание. Демократии помогают, потому что такая агрессия разрушает мировой порядок и демократию как таковую. А еще потому, что тогда существует угроза им самим.
Есть российские замороженные активы. Если демократиям нужна компенсация за помощь Украине, можно конфисковать российские активы, деньги, принадлежащие убийцам и разрушителям мирового порядка. Это же логично. Или страшно?
Смотрите, если подходы не изменятся, война в странах НАТО гарантирована. Европа должна действовать жестче и срочно. Четыре – шесть лет – и будет война в Европе, там будут российские, каэндээровские и иранские прокси. Они нападут на Европу.
Конечно, Европа должна покупать больше американского оружия и сохранить максимально американские базы.
Конечно, Европа сегодня должна говорить о военных в Украине, но и рассчитывать на опыт единственной армии в Европе, умеющей воевать в современной войне, – украинский опыт.
Конечно, Путин думает, что он все «порешал» и с США все будет хорошо у него, но это совсем не так, и это еще все увидят. Демократии должны изменить подходы и найти собственные яйца, потому что будет большая война, которую еще пока можно остановить.
Андрей Коваленко, Telegram