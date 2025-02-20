Как варшавская «Легия» охотилась за белорусом Шкуриным 20.02.2025, 18:39

Илья Шкурин

Клуб из польской столицы несколько раз улучшал условия контракта.

20 февраля варшавская «Легия» официально сообщила о подписании трехлетнего контракта с 25-летним белорусским нападающим Ильей Шкуриным, который с лета 2023-го выступал за другую польскую команду, «Сталь» из Мельца. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро, а зарплата форварда – 27 тысяч евро чистыми.

«Трибуне» удалось узнать некоторые другие детали сделки.

В польские СМИ информация о будущем переходе Шкурина проникла 17 февраля силами главного редактора портала meczyki.pl Томаша Влодарчика, который назвал переговоры «непростыми». Впрочем, как удалось узнать «Трибуне», «Легия» вышла на «Сталь» пораньше – примерно две недели назад, но уже после 6 февраля, когда истек срок дозаявки футболистов на плей-офф Лиги конференций, где столичный клуб сыграет в 1/8 финала. Однако «Легию» не смутила невозможность использовать Шкурина в Европе. Предложение из Варшавы было конкретным и сразу близким к 1,5 млн евро. В процессе людям из Мельца удалось довести сумму до непосредственно указанной, чем они остались вполне удовлетворены.

Более сложными оказались переговоры между «Легией» и самим игроком вместе с его представителями. Первый контракт не устроил сторону футболиста, хотя сумма уже более чем в два раза превышала 8 тысяч евро в месяц, которые Шкурин имел в «Стали». Варшавяне улучшали свое предложение, но еще несколько раз получали отказ. В итоге стороне белоруса удалось добиться не только оклада в упомянутые 27 тысяч евро после уплаты налогов, но и определенных бонусов, которых поначалу не предусматривалось.

17 февраля Шкурин приехал в Варшаву, а 18 и 19 февраля проходил там медосмотр – два дня с 7 утра до 20 вечера. К этому процессу «Легия» подходит очень щепетильно, подробно проверяя потенциальных новичков. Но все окончилось успешно – и клуб сразу же подписал окончательный контракт с футболистом. Как публично уточнил агент Шкурина Валерий Исаев, это случилось в 22:30 19 февраля, пусть клуб и объявил все только на следующее утро.

Форвард будет выступать под 17-м номером. Как удалось узнать, футболист сразу же уточнил, свободны ли эти цифры. Именно они на спине были у Шкурина в «Энергетике-БГУ», израильском «Маккаби» из Петах-Тиквы и «Стали» – клубах, где игрок был на ведущих ролях. Номер оказался доступен и в «Легии».

Как и в Мельце, в Варшаве Шкурин сам будет платить за жилье, однако в обоих клубах менеджмент полностью берет на себя поиск – Шкурин выберет подходящую квартиру из набора подготовленных вариантов. По данным СМИ, «Легия» также готова предоставить футболисту автомобиль.

В польской прессе сейчас также обсуждают, куда мог перейти Шкурин до «Легии». По данным СМИ, после окончания сезона-2023/24 форвардом интересовался греческий «Панатинаикос», но футболист и его представители отказались, потому что после топового сезона за «Сталь» с 18 мячами рассчитывали на предложения из топ-5 лиг Европы. Ближе к середине лета 2024-го на польский клуб выходил азербайджанский «Карабах», но сумма трансфера не устроила Мелец.

Также, по информации СМИ, к концу 2024-го несколько предложений о переходе Шкурина делал один из лидеров чемпионата Польши «Ракув». Но сам футболист абсолютно не хотел возвращаться в команду, где провел далеко не лучший этап своей карьеры в 2022 году – тем более там до сих пор тренирует Марек Папшун, который ссылал форварда в дубль.

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