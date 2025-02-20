Новая версия Красной книги появится в Беларуси 1 20.02.2025, 19:06

Уже пятую по счету редакцию Красной книги планируется издать до конца года.

Новую, уже пятую по счету, редакцию Красной книги Беларуси планируется издать до конца года.

Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут на итоговой коллегии ведомства.

«Национальной академией наук Беларуси подготовлены предложения по актуализации списков редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории страны видов диких животных и дикорастущих растений. Предлагается включить в него 213 видов животных и 310 видов растений. Проект постановления Минприроды находится на согласовании с заинтересованными. В связи с изменениями нужно будет обеспечить пятое издание Красной книги до конца года», - рассказал Корбут, которого цитирует агентство БелТА.

Представитель Минприроды отметил, что охранный статус некоторых животных планируется понизить ввиду увеличения популяций: «Им придается так называемый бинарный статус — они являются дикими животными, отнесенными к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, и одновременно охотничьими животными при необходимости регулирования численности».

Самое первое издание Красной книги Беларуси вышло в 1981 году, в него были включены 80 видов животных и 85 видов растений. Четвертое, актуальное на этот момент, издание, состоит из двух томов, где один посвящен животным, а другой — растениям. В него включено 203 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений.

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