США допустили ужесточение санкций против России 2 20.02.2025, 19:09

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Скотт Бессент

Скотт Бессент также объяснил выгоду Киева от сделки по минералам.

США готовы ужесточить или ослабить санкции против России в зависимости от действий России по дипломатическому урегулированию войны в РФ Украине, заявил американский министр финансов Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.

Журналист спросил его, возможна ли корректировка ограничительных мер в любом направлении, на что министр назвал выбор слов «очень хорошим». «Президент [Дональд Трамп] намерен как можно скорее положить конец этому конфликту», — сказал Бессент. Он назвал последние высказывания украинского президента Владимира Зеленского о Трампе «неуместными».

Комментируя предложенные условия совместной добычи полезных ископаемых, которые Киев предложил доработать, министр пояснил, что экономический интерес со стороны США обеспечивает Украине защиту, также экономическая связь помогает привлечь симпатии американцев. «А затем вы говорите русским, чтобы они садились за стол переговоров с очень убедительным заявлением, что, если потребуется, мы усилим санкции», — сказал Бессент.

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