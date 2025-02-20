СМИ показали кадры боевой работы истребителя F-16 на фронте в Украине
- 20.02.2025, 19:20
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Фотофакт.
Издание Frontliner показало кадры боевой работы истребителя F-16 на одном из направлений фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой основателя и главного редактора Frontliner Андрея Дубчака в Facebook.
«Тишина. Мороз. Делаем в поле репортаж о подразделении тяжелых дронов. Вдруг узнаваемый нарастающий гул реактивного двигателя, и в сторону фронта, за соседней посадкой, на сверхнизкой высоте пролетает самолет», - рассказал Дубчак.
Как рассказал журналистам один из военных, это пролетел F-16 с дополнительными баками. Через минуту-две он развернулся и улетел обратно.
«Истребитель F-16 оставил в небе следы двигателя в месте, где он отпустил на быстром подъеме свой смертоносный груз в направлении атакующей российской армии. Нам это подняло настроение», - добавил главный редактор Frontliner.