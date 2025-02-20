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Брайан Фицпатрик: В Конгрессе достаточно голосов обеих партий, которые не позволят вознаградить Путина

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  • 20.02.2025, 19:23
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Брайан Фицпатрик: В Конгрессе достаточно голосов обеих партий, которые не позволят вознаградить Путина
Брайан Фицпатрик

Конгрессмен-республиканец вступился за Украину и Зеленского.

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса США Брайан Фицпатрик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не нуждается и не должен заключать никаких соглашений, навязанных ему каким-либо внешним государством, которые не гарантируют безопасность и суверенитет украинского народа.

Соответствующее сообщение конгрессмен опубликовал в соцсети Х.

Фицпатрик вступился за Украину и ее президента после последних заявлений президента США Дональда Трампа. Также он высказался против сомнений в легитимности Владимира Зеленского как президента, напомнив, что Зеленский оказался на президентском посту после победы с 73% голосов.

«Эти выборы были признаны ОБСЕ свободными и честными… В России не было таких выборов»,- отметил конгрессмен.

Он отметил, что в Конгрессе есть достаточно голосов, чтобы не допустить вознаграждения диктатора РФ Владимира Путина за его незаконную агрессию.

«Президент Зеленский и все переговорщики должны знать следующее: в Конгрессе США есть решающее количество голосов от обеих партий в обеих палатах, которые готовы, хотят и способны сделать все возможное, чтобы коммунистический диктатор Владимир Путин не получил «вознаграждения» за свое противоправное вторжение, изнасилования, похищения, пытки и убийства украинцев... Мы должны использовать все рычаги влияния, все доступные голоса, какими бы ни были для нас личные или политические последствия»,- говорится в заявлении политика.

Фицпатрик добавил, что «этот вопрос является настолько чувствительным ко времени, и настолько экзистенциальным. Он является определяющим для будущего».

«Все мы хотим немедленного прекращения варварского вторжения России и убийств. Но чтобы мирное соглашение было честным и жизнеспособным, оно должно быть таким, что обеспечивает ответственность российских захватчиков, защищает достоинство пострадавших украинцев и обеспечивает честное, соразмерное распределение расходов между всеми европейскими государствами. Сделать иначе — это поощрять новые случаи агрессии»,- заявил республиканец.

Он отметил, что речь идет о мире через силу.

«Речь идет о патриотическом здравом смысле. А патриотический здравый смысл — это то, что Америка всегда должна отстаивать», - подчеркнул Фицпатрик.

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