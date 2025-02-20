Беларусь начнет выпускать сухое вино из своего сырья

Беларусь начнет выпускать сухое вино из своего сырья13
- 20.02.2025, 19:38
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Виноделы будут использовать виноград сорта «Лорет».
Беларусь начнет выпускать натуральное сухое виноградное вино из собственного сырья, сообщил БелТА замгендиректора по производству Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Андрей Чайковский.
Это станет возможно благодаря первому белорусскому сорту темно-синего винограда технического назначения. Его название – «Лорет». Впереди его внедрение в сельское хозяйство.
Кстати, это не единственная новинка из числа белорусских сортов. Появились первые в республике собственные сорта персика («Лойко»), ремонтантной малины («Вераснёвая»), лещины («Лал», «Яшма», «Аркадий»), боярышника («Свояк»).