закрыть
20 февраля 2025, четверг, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь начнет выпускать сухое вино из своего сырья

13
  • 20.02.2025, 19:38
  • 2,932
Беларусь начнет выпускать сухое вино из своего сырья

Виноделы будут использовать виноград сорта «Лорет».

Беларусь начнет выпускать натуральное сухое виноградное вино из собственного сырья, сообщил БелТА замгендиректора по производству Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Андрей Чайковский.

Это станет возможно благодаря первому белорусскому сорту темно-синего винограда технического назначения. Его название – «Лорет». Впереди его внедрение в сельское хозяйство.

Кстати, это не единственная новинка из числа белорусских сортов. Появились первые в республике собственные сорта персика («Лойко»), ремонтантной малины («Вераснёвая»), лещины («Лал», «Яшма», «Аркадий»), боярышника («Свояк»).

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов