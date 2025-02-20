Цены на золото снова обновили исторический максимум 20.02.2025, 19:48

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Десятый рекорд в этом году.

Цены на золото выросли до исторического максимума и в четверг, 20 февраля, торговались выше уровня $2950 за унцию из-за опасений по поводу угроз президента США Дональда Трампа развязать глобальную торговую войну. Об этом пишет Reuters.

Спотовое золото подорожало на 0,7% — до $2953,12 за унцию после достижения $2954,69 в начале сессии, что стало десятым рекордным максимумом в этом году. Фьючерсы на американское золото выросли на 1,2% — до $2970,7.

В целом в этом году золото подорожало на 12%.

«Уровень $3000, похоже, имеет магнетическое влияние на рынок, и хотя из большинства соображений рынок технически перекуплен, он, кажется, полон решимости пробить этот магический показатель», – сказал независимый аналитик Росс Норман.

В среду Трамп заявил, что объявит о тарифах на пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтику «в течение следующего месяца или раньше».

Также Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором и сказал ему, что тот должен действовать быстро, чтобы обеспечить мир, в противном случае он рискует потерять свою страну.

«Хотя существуют предположения, что потенциальные мирные переговоры между Украиной и Россией могут привести к некоторой раскрутке золота, любая слабость золота может быть временной», – написал рыночный стратег IG Еп Чжун Ронг.

Спотовое серебро выросло в цене на 0,9% — до $33 за унцию. Платина подорожала на 0,3% — до $974,85, а палладий – на 1,4% — до $981,70.

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