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Брюссель: Украина — это демократия, а путинская Россия — нет

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  • 20.02.2025, 19:50
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Брюссель: Украина — это демократия, а путинская Россия — нет

ЕС продолжит поддерживать Украину и усилит санкции против РФ.

Еврокомиссия прокомментировала словесную атаку президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского и украинские демократические институты. «У нас есть четкая и ясная позиция по этому вопросу: президент Зеленский был законно избран на свободных, справедливых и демократических выборах. Украина — это демократия, а путинская Россия — нет», - заявил официальный представитель Европейской комиссии Стефан де Керсмекер на брифинге в Брюсселе в четверг, 20 февраля.

В знак поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и на фоне нарастающих нападок со стороны новой администрации президента США и самого Трампа, Еврокомиссия посетит Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ. 24 февраля в столицу Украины также приедет глава Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес.

В тот же день Евросоюз намерен принять 16-й пакет санкций против России за ее войну против Украины. Его утвердят министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе. В новый пакет войдут такие меры, как запрет на импорт алюминия, отключение от SWIFT тринадцати российских банков, запрет на операции с одиннадцатью портами и аэропортами в России в обход потолка цен на нефть, санкции против 73 судов «теневого флота» РФ, приостановка лицензий на вещание в ЕС восьми российских СМИ и другие меры, сообщили DW дипломатические источники.

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