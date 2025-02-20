Украина запускает новую модель обеспечения армии беспилотниками

Украина запускает новую модель обеспечения армии беспилотниками1
- 20.02.2025, 20:02
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Киев внедряет систему DOT-Chain.
Министерство обороны запускает новую модель обеспечения украинской армии беспилотниками. В частности, внедряется система DOT-Chain в закупке дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.
«Сегодня провели важную встречу с представителями более 200 украинских производителей дронов. Наша задача — обеспечить быструю и бесперебойную поставку лучших беспилотников для наших воинов», - отметил Умеров.
По его словам, Минобороны запускает новую модель обеспечения беспилотниками. Агентство оборонных закупок (АОЗ) представило производителям новые правила взаимодействия между государством, армией и бизнесом.
В частности, внедряется система DOT-Chain в закупках дронов, которая поможет:
быстрее доставлять дроны на фронт — подразделения сами будут выбирать нужные им БПЛА, а время поставки сократится с месяцев до нескольких недель;
поддержать производителей — они будут получать прогнозируемые заказы и смогут планировать масштабирование производства;
создать прозрачные правила — понятные механизмы поставки будут стимулировать конкуренцию и развитие рынка
Как отметил министр, DOT-Chain Defense System дает бригадам возможность самостоятельно определять, какие дроны им нужны, в соответствии с ситуацией на поле боя. В то же время производители получат четкую картину спроса и смогут эффективнее планировать производство.
«Таким образом, мы создаем систему, которая будет работать стабильно и бесперебойно. Вместе с производителями работаем над тем, чтобы ни один военный не ждал необходимого неделями или месяцами. Минобороны открыто к диалогу и совместной работе», - добавил Умеров.