В Минске за несколько минут произошло два ДТП с общественным транспортом 20.02.2025, 20:10

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Фотофакт.

В Минске 20 февраля с разницей в несколько минут произошли два ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в ГАИ.

У пересечения проспекта Жукова и улицы Глаголева Ford врезался в остановившийся перед перекрестком троллейбус. Предположительно, водителю стало плохо во время движения.

Через некоторое время вблизи дома № 19 по улице Долгобродской столкнулись Peugeot и трамвай. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

62-летнего водителя Ford доставили в больницу для обследования.

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