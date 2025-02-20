В Минске за несколько минут произошло два ДТП с общественным транспортом
- 20.02.2025, 20:10
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Фотофакт.
В Минске 20 февраля с разницей в несколько минут произошли два ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в ГАИ.
У пересечения проспекта Жукова и улицы Глаголева Ford врезался в остановившийся перед перекрестком троллейбус. Предположительно, водителю стало плохо во время движения.
Через некоторое время вблизи дома № 19 по улице Долгобродской столкнулись Peugeot и трамвай. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
62-летнего водителя Ford доставили в больницу для обследования.