Bloomberg: Россия пытается посеять раздор среди украинских политиков 2 20.02.2025, 20:17

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После этого Кремль планирует возобновить войну с новой силой.

Россия пытается посеять раздор среди украинских политиков. После этого Кремль планирует возобновить войну с новой силой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Анонимный источник издания заявил, что украинские спецслужбы убеждены, что ключевая цель России — поссорить всех украинских политиков между собой, если выборы за президентское кресло состоятся. По его данным, после первого удара, Россия нанесет следующий, а именно — возобновит войну с тройной силой после смены власти.

В то же время Bloomberg пишет, что теоретически выборы могут быть проведены, но только если США и другие союзники пришлют свои войска после прекращения огня и будут патрулировать их на линии фронта, что американский президент Дональд Трамп исключил.

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