Премьер Польши предложил план для Европы и Украины 3 20.02.2025, 20:42

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Дональд Туск

Он состоит из трех пунктов.

Премьер Польши Дональд Туск предложил план для Украины и Европы. В частности, он предусматривает использование нового источника финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу польского правительства в соцсети X.

«Хватит говорить, пора действовать!» - отметил Туск, обращаясь к европейским странам.

План премьера Польши следующий:

финансировать европейскую помощь Украине из замороженных российских активов;

усилить воздушное патрулирование, «балтийского часового» (операция НАТО для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря) и защиту границы ЕС с Россией;

быстро принять новые фискальные правила для финансирования безопасности и обороны ЕС.

Стоит заметить, что страны ЕС пока не используют замороженные российские активы для помощи Украине. Они задействовали только прибыль от таких активов.

Напомним, вчера, 19 февраля, президент Литвы Гитанас Науседа предложил собственный план дальнейшей поддержки Украины. Речь шла о гарантиях безопасности и привлечении России к ответственности за военные преступления.

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