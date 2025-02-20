В Минске на «тихой улочке» продают коттедж, где можно попариться и поплавать 20.02.2025, 21:14

До центра — рукой подать.

В Минске на улице Брестской — это рядом с жилым комплексом «Минск Мир» — продают участок с коттеджем. «Зеркало» посмотрело, как выглядит недвижимость и как менялась его цена.

Как говорится в объявлении, жилье расположено на «тихой улочке». «Дом строился для себя с душой и вдохновением», — уточняют продавцы.

Трехуровневый дом из силикатных блоков выстроили в 2007 году на участке площадью 5,57 сотки. Общая площадь коттеджа составляет 385,3 м², жилая — 173,9 м².

В цокольном этаже размещаются бассейн с подогревом, сауна, комната отдыха, санузел, кладовая, прачечная, топочная, два гаража (они закрываются воротами на электроприводе). Оттуда есть отдельный выходом на улицу.

На первом этаже у входа разместили два гардероба, гостиную площадью более 64 «квадратов» (с нее есть выход на балкон), кухню более чем на 18 «квадратов», гостевую комнату и раздельный санузел.

На втором этаже есть спальня с балконом, большая гардеробная, раздельный санузел с джакузи, а также еще две жилые комнаты и гостевой санузел.

водоснабжение и канализация, отопление газовое. Установлен центральный пылесос с отведением грязного воздуха за пределы жилых помещений. Также имеется шесть кондиционеров и система принудительной вентиляции. Жилье находится под сигнализацией.

В доме есть центральное

На участке за домом разбит газон, есть альпийская горка и небольшой прудик. Также имеется выложенная плиткой зона для качелей. По периметру растут туи и ели.

Недвижимость выставляли на продажу в прошлом декабре, тогда за нее просили 1 170 663 рублей, или 359 000 долларов. Сейчас жилье стало дешевле: 1 138 054 рубля, или 349 000 долларов.

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