Рысь забрела в сарай жителя Слуцкого района

Рысь забрела в сарай жителя Слуцкого района2
- 20.02.2025, 21:25
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Фотофакт.
Дикое животное забрело в открытый сарай в деревне Таковище. Там огромной кошке, похоже, понравилось.
Утром в своем сарае хозяин обнаружил незваного гостя и даже снял на видео.
В лесничестве мужчине посоветовали не трогать животное, и подождать, пока оно само выберется наружу и уйдет в лес.
Недавно бешеная рысь пробралась во двор жилого дома под Речицей и умерла. В Беларуси животное занесено в Красную книгу. Популяция насчитывает около 1700 особей.
А в деревню под Хойниками пришел волк. Милиционерам пришлось стрелять.