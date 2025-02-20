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Рысь забрела в сарай жителя Слуцкого района

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  • 20.02.2025, 21:25
  • 3,510
Рысь забрела в сарай жителя Слуцкого района

Фотофакт.

Дикое животное забрело в открытый сарай в деревне Таковище. Там огромной кошке, похоже, понравилось.

Утром в своем сарае хозяин обнаружил незваного гостя и даже снял на видео.

В лесничестве мужчине посоветовали не трогать животное, и подождать, пока оно само выберется наружу и уйдет в лес.

Недавно бешеная рысь пробралась во двор жилого дома под Речицей и умерла. В Беларуси животное занесено в Красную книгу. Популяция насчитывает около 1700 особей.

А в деревню под Хойниками пришел волк. Милиционерам пришлось стрелять.

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