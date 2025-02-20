Спецслужбы Германии и Польши договорились о сотрудничестве

Спецслужбы Германии и Польши договорились о сотрудничестве2
- 20.02.2025, 21:37
Для противостояния подрывной деятельности РФ в Европе.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и польская служба внешней разведки (Agencja Wywiadu, AW) договорились о сотрудничестве в противодействии российским гибридным атакам в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении спецслужб в Facebook от 20 февраля.
В заявлении подчеркивается, что AW и BND намерены постоянно координировать усилия в борьбе с подрывной деятельностью России в Европе.
По мнению спецслужб, операции российской разведки и ее агентов на территории Германии и Польши не могли проводиться без ведома и разрешения высшего руководства Москвы.