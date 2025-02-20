Спецслужбы Германии и Польши договорились о сотрудничестве 2 20.02.2025, 21:37

Для противостояния подрывной деятельности РФ в Европе.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и польская служба внешней разведки (Agencja Wywiadu, AW) договорились о сотрудничестве в противодействии российским гибридным атакам в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении спецслужб в Facebook от 20 февраля.

В заявлении подчеркивается, что AW и BND намерены постоянно координировать усилия в борьбе с подрывной деятельностью России в Европе.

По мнению спецслужб, операции российской разведки и ее агентов на территории Германии и Польши не могли проводиться без ведома и разрешения высшего руководства Москвы.

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