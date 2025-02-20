По всей России за год закрыли 160 больниц, чтобы сэкономить деньги на войну 9 20.02.2025, 21:56

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Лидером по ликвидации учреждений здравоохранения стала Московская область.

Российские власти запустили новую волну «оптимизации» в здравоохранении на фоне сокращения медицинских расходов бюджета, в котором каждый третий рубль уходит на армию и войну.

По итогам 2024 года в различных субъектах РФ были ликвидированы не менее 160 государственных больниц, клиник, медпунктов, диспансеров, роддомов и других медицинских учреждений, подсчитали The Moscow Times на основании приказов региональных Минздравов и сообщений чиновников.

Темпы закрытия больниц по сравнению с предыдущими годами увеличились более чем в 5 раз: так, по данным по данным Счетной палаты, с 2021 по октябрь 2023 в России закрыли 88 больниц, то есть в среднем около 30 в год.

Чаще всего в прошлом году закрывали сельские медицинские учреждения. Так, прекратили работу 25 районных и межрайонных больниц, которые обслуживали сотни человек из расположенных вокруг небольших населенных пунктов. Также были ликвидированы как минимум 15 фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий.

Несмотря на призывы Владимира Путина рожать по 8 детей и «год семьи», провозглашенный Кремлем, за год по всей страны закрылось 18 роддомов, перинатальных центров и гинекологических отделений. Также под ликвидацию попали 10 детских клиник и отделений, четыре из них — в Калининградской области, том числе отделение детского МРТ и хирургии.

Регионами-лидерами по ликвидации учреждений здравоохранения стали Московская область (20), Дагестан (10) и Кемеровская область (10).

В последней, как выяснили The Moscow Times, были закрыты две городские больницы — клиническая и инфекционная, круглосуточный стационар центра реабилитации, кожно-венерологический и психоневрологический диспансеры и 5 стоматологий. Реальное количество закрытых учреждений в области может быть выше. Сергей Цивилев, которого называют зятем президента Владимира Путина, год назад в бытность губернатором Кемеровской области (с мая 2024 года назначен министром энергетики), распорядился ликвидировать все поликлиники, расположенные на первых этажах жилых домов. Их точное количество неизвестно, поэтому в общую цифру закрытых медучреждений они не включены.

В Дагестане закрылось наибольшее количество крупных многопрофильных больниц. Здесь ликвидировали 4 центральные районные больницы, 4 участковые больницы и еще 2 сельских медпункта. Сразу в нескольких крупных селах республики, где проживают до 10 тысяч человек, участковые больницы преобразовали в лечебные амбулатории без круглосуточного стационара, а в нескольких — полностью закрыли и их жителям приходится добираться до больниц 20-30 км.

В Московской области чиновники за год «реорганизовали» 20 медучреждений, в том числе 14 стоматологических клиник. Большая часть закрывшихся клиники работал в городах с населением менее 100 тысяч человек, их присоединили к стоматологиям в Королеве, Красногорске и Домодедове.

Громкий скандал вызвало закрытие единственной больницы в Электрогорске (население около 30 тысяч человек), которая проработала в городе больше 100 лет. Пациентам предложили лечиться в расположенном в 25 км Павловском Посаде. Жители записали видеообращение к Путину и губернатору Подмосковья Воробьеву и составили петицию, под которой подписались более 17 тысяч человек.

«Эти оптимизаторы добрались до нашей, подчеркну, единственной больницы в городе. Людей перестали госпитализировать в стационары, показывая, что нет наполняемости отделений. Как следствие, закрыли отделение реанимации. Хорошие специалисты анестезиологи-реаниматологи были вынуждены уволиться со своих мест. Без отделения реанимации невозможно проведение операций. Как следствие — сокращение койко-мест и сотрудников», — говорилось в обращении.

Владелец частного медцентра в Подмосковье считает, что государственные медучреждения закрываются в том числе из-за конкуренции с частными клиниками. «В регионе очень много частных клиник, есть частная скорая помощь. Мы даже не конкурируем с государственными больницами, скорее с другими коммерческими компаниями. При этом у нас зарплаты для врачей выше, условия лучше, так что пациенты охотнее идут к нам, если есть возможность», — поясняет собеседник The Moscow Times.

Волна «оптимизации» прокатилась по региональным больницам после резкого сокращения расходов на нацпроект «Здравоохранение», с помощью которого Путин в 2018 году обещал увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 80 лет. В 2024 году расходы бюджета на проект были срезаны на 10% — с 321,3 до 289,9 млрд рублей. Финансирование федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», было уменьшено на 14%, финансирование детской медицины — вдвое, а первичной медпомощи — на 20%.

На 2025-й год правительство заложило в бюджет дальнейший секвестр расходов по ряду медицинских федропроектов: например, проект «Развитие инфраструктуры здравоохранения» сожмется на треть — с 58,7 млрд до 36,4 млрд рублей, а проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» лишится каждого второго рубля: в этом году на него заложили 11,5 млрд рублей против 20,4 млрд рублей годом ранее.

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