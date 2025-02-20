закрыть
20 февраля 2025, четверг, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусским футболистом заинтересовался «Манчестер Сити»

  • 20.02.2025, 22:02
Белорусским футболистом заинтересовался «Манчестер Сити»
Трофим Мельниченко

В поле зрения гранда английского футбола попал Трофим Мельниченко.

Белорусский нападающий «Порту» Трофим Мельниченко находится в поле зрения гранда английского футбола — «Манчестер Сити».

Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов.

— Трансфер Хусанова – маркер того, что «Сити» полощет рынок СНГ. Скауты Гвардиолы знают о Батракове, Мельниченко и других акселератах из бывших советских республик. У «Сити» нет стереотипов по национальной принадлежности игроков, а у публики есть скепсис к таким новостям. Но вот факт. Надеюсь: таких фактов станет больше.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов