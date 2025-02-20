Белорусским футболистом заинтересовался «Манчестер Сити»
- 20.02.2025, 22:02
В поле зрения гранда английского футбола попал Трофим Мельниченко.
Белорусский нападающий «Порту» Трофим Мельниченко находится в поле зрения гранда английского футбола — «Манчестер Сити».
Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов.
— Трансфер Хусанова – маркер того, что «Сити» полощет рынок СНГ. Скауты Гвардиолы знают о Батракове, Мельниченко и других акселератах из бывших советских республик. У «Сити» нет стереотипов по национальной принадлежности игроков, а у публики есть скепсис к таким новостям. Но вот факт. Надеюсь: таких фактов станет больше.