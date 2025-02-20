Кремль напуган возможной отправкой войск НАТО в Украину 4 20.02.2025, 22:04

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Европа планирует отправить в Украину около 30 тысяч военных.

Обсуждения возможной отправки европейских военных в Украину для контроля за режимом прекращения огня вызывают обеспокоенность Кремля, заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 20 февраля, передает DW.

«Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО», - сказал он.

Так представитель Кремля по просьбе журналистов прокомментировал информацию о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине миротворческого контингента из европейских стран. По словам Пескова, «это приобретает совсем иное значение» с точки зрения безопасности для России. «Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», - подчеркнул пресс-секретарь. Он напомнил, что об этом ранее говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее сразу несколько западных изданий сообщили, что Великобритания и Франция разрабатывают план обеспечения гарантий безопасности для Украины, который в том числе подразумевает отправку около 30 тысяч европейских военнослужащих. Их намерены разместить в крупных украинских городах, портах и на критически важных объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции. План предусматривает отправку в Украину не очень большого контингента, который не будет размещен на линии фронта.

В Польше и Румынии планируется разместить авиацию, а на их восточных границах — сухопутные войска для возможной переброски в Украину в случае необходимости. В миссии также будут участвовать разведывательные самолеты, беспилотники и спутники, а в Черное море будут направлены патрульные корабли.

Ключевой элемент плана, который, как ожидается, предложит Стармер в ходе визита в Вашингтон на следующей неделе — поддержка со стороны США. Соединенные Штаты должны будут взять на себя гарантии в случае, если Россия нарушит условия прекращения огня. Предполагается, что американские истребители и ракеты в странах Центральной и Восточной Европы будут готовы в таком случае нанести ответный удар, пишет со ссылкой на источники газета The Telegraph.

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