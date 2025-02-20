В Минске не хватает гидов 7 20.02.2025, 22:16

Экскурсии расписаны на месяцы вперед.

В Минске растет спрос на экскурсии, но гидов катастрофически не хватает. Об этом пишет портал protourism.by.

Сегодня в столице аттестованы 342 экскурсовода, сообщил директор Информационно-туристского центра Минска Алексей Русакевич. И с таким количеством профессионалов программы расписаны на месяцы вперед.

«Дефицит специалистов ощущается особенно остро в пиковые даты и горячий сезон, когда поступают дополнительные запросы. Например, экскурсоводы, работающие на экологических маршрутах, расписаны на месяцы вперед, а спрос на военно-исторические туры настолько высок, что майские даты уже полностью забронированы – туристам приходится переносить поездки на июнь и июль», – рассказала заместитель гендиректора компании «Беларустурист» Елена Паршуто.

Больше всего туристов приезжает из России, Китая, Латвии, Литвы, Узбекистана и Казахстана.

Становятся популярнее не групповые, а индивидуальные экскурсии. Туристам нравятся вдумчивые и атмосферные прогулки.

Среди востребованных направлений – Мирский и Несвижский замки, интересуют иностранцев и экскурсии на предприятия. Всегда актуальны военно-исторические маршруты. Если раньше запросы касались музея истории Великой Отечественной войны, Хатыни, Кургана Славы, Брестской крепости, то теперь туристов интересуют не такие известные, но не менее значимые места. Например, Шталаг-352, Благовщина.

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