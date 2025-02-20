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Bloomberg: Кремль стал бояться подвоха в «подарках» Трампа по Украине

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  • 20.02.2025, 22:28
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Bloomberg: Кремль стал бояться подвоха в «подарках» Трампа по Украине
Дональд Трамп

Высшее руководство России опасается возможной «ловушки».

Радикальный разворот политики США по Украине после прихода Дональда Трампа в Белый дом оказался неожиданным для Кремля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, высшее руководство России опасается возможной «ловушки» или неожиданных поворотов со стороны американской администрации, которая пока демонстрирует готовность к уступкам, о которой в Кремле и не мечтали.

Российские чиновники не вполне понимают переговорную тактику Трампа, говорят источники Bloomberg, а его критика в адрес президента Украины Владимира Зеленского превзошла все ожидания.

Обещавший закончить войну за 24 часа, Трамп спустя 3 недели после инаугурации провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, а спустя еще неделю российская и американская делегации встретились в Саудовской Аравии без участия Украины. По итогам переговоров было решено восстановить работу посольств и начать консультации по взаимным «раздражителям», а глава Минфина США Скотт Бессент заявил о возможности смягчения санкции в зависимости от позиции Москвы.

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