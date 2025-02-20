закрыть
20 февраля 2025, четверг, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почем принимают металлолом в Беларуси

  • 20.02.2025, 22:39
Почем принимают металлолом в Беларуси

Выгоднее всего сдавать лом меди.

Сдача металлолома – это не только способ избавиться от ненужного хлама, но и возможность заработать. Главное – знать правила и требования пунктов приема.

Что нужно учитывать, сколько можно получить за лом, а что сдавать нельзя, рассказала глава управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Оказывается, закупочные цены на металлолом зависят от вида сырья.

За лом черных металлов в пунктах приема платят 56 копеек за 1 кг. Эта единая цена по всей стране.

Однако важно, чтобы металл не имел каких-то посторонних примесей или коррозии. Допустимая доля засоренности не должна превышать 4–5%.

С цветными металлами ситуация иная. Стоимость зависит от конкретного вида.

В частности, за 1 кг алюминия можно получить Br3,46, а за медь – до Br23,6. Но и здесь важна чистота сырья. Иными словами, старую проводку лучше сдавать без изоляции.

Не все металлические предметы принимают в пунктах сбора. К примеру, канализационные люки или другие элементы инфраструктуры заготовители не купят.

В Беларуси официально утвержден перечень видов металлолома, которые можно сдавать. Среди них старые легковушки, мотоциклы, велосипеды, их детали и узлы.

Чтобы сдать металлолом, нужно подтвердить его происхождение. У человека должны быть документы, указывающие, что изделия были в употреблении и больше непригодны для эксплуатации. Также важно, чтобы металл принадлежал физическому лицу, которое его сдает.

Все это регистрируется в специальном журнале. Туда заносятся паспортные данные сдатчика, чтобы исключить любые вопросы по принадлежности лома, объяснила специалист.

Иногда в пункты приема попадают уникальные вещи. К примеру, ретрорадиоприемники или патефоны. Некоторые из таких «сокровищ» становятся экспонатами Центрального музея истории потребительской кооперации Беларуси.

По словам главы управления заготовок, аналогичные музеи есть и в облпотребсоюзах. Многие предметы, которые люди приносят, становятся частью истории.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов