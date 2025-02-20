Почем принимают металлолом в Беларуси 20.02.2025, 22:39

Выгоднее всего сдавать лом меди.

Сдача металлолома – это не только способ избавиться от ненужного хлама, но и возможность заработать. Главное – знать правила и требования пунктов приема.

Что нужно учитывать, сколько можно получить за лом, а что сдавать нельзя, рассказала глава управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер.

Оказывается, закупочные цены на металлолом зависят от вида сырья.

За лом черных металлов в пунктах приема платят 56 копеек за 1 кг. Эта единая цена по всей стране.

Однако важно, чтобы металл не имел каких-то посторонних примесей или коррозии. Допустимая доля засоренности не должна превышать 4–5%.

С цветными металлами ситуация иная. Стоимость зависит от конкретного вида.

В частности, за 1 кг алюминия можно получить Br3,46, а за медь – до Br23,6. Но и здесь важна чистота сырья. Иными словами, старую проводку лучше сдавать без изоляции.

Не все металлические предметы принимают в пунктах сбора. К примеру, канализационные люки или другие элементы инфраструктуры заготовители не купят.

В Беларуси официально утвержден перечень видов металлолома, которые можно сдавать. Среди них старые легковушки, мотоциклы, велосипеды, их детали и узлы.

Чтобы сдать металлолом, нужно подтвердить его происхождение. У человека должны быть документы, указывающие, что изделия были в употреблении и больше непригодны для эксплуатации. Также важно, чтобы металл принадлежал физическому лицу, которое его сдает.

Все это регистрируется в специальном журнале. Туда заносятся паспортные данные сдатчика, чтобы исключить любые вопросы по принадлежности лома, объяснила специалист.

Иногда в пункты приема попадают уникальные вещи. К примеру, ретрорадиоприемники или патефоны. Некоторые из таких «сокровищ» становятся экспонатами Центрального музея истории потребительской кооперации Беларуси.

По словам главы управления заготовок, аналогичные музеи есть и в облпотребсоюзах. Многие предметы, которые люди приносят, становятся частью истории.

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