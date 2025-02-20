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Украина сегодня отмечает День памяти Героев Небесной Сотни

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  • 20.02.2025, 22:49
Украина сегодня отмечает День памяти Героев Небесной Сотни

В стране прошли памятные мероприятия.

20 февраля украинцы вспоминают события Евромайдана, или Революции Достоинства. В феврале 2014 года в районе площади Независимости (по-украински «майдан Незалежності») в центре Киева было убито более сотни протестующих. Они требовали демократических перемен в своей стране и протестовали против остановки европейской интеграции Украины.

Самый кровавый разгон демонстрантов, протестовавших против режима Януковича, произошел 20 февраля 2014 года. Сейчас в этот день, известный в Украине как День Героев Небесной сотни, проходят памятные мероприятия.

«Они пожертвовали самым дорогим — своими жизнями — ради того, чтобы мы могли жить в свободном государстве. Именно в эти дни 2014 года Россия выбрала войну, сделав первые шаги к оккупации Крыма. Пока в Киеве гибли люди, защищая свою свободу, Путин решил нанести еще один удар — очень подлый. С тех пор мир живет в новой реальности, где Россия пытается обмануть всех. Важно не поддаться на это, держаться вместе. Важно поддерживать тех, кто защищает свободу», — написал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Революция в Украине закончилась победой оппозиции и бегством президента Януковича в Россию в феврале 2014 года.

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