Axios: США передали Украине более приемлемую версию «соглашения о недрах» 5 20.02.2025, 23:40

2,442

владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Детали.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине «улучшенный» проект соглашения по полезным ископаемым. Об этом сообщает Axios в четверг, 20 февраля, ссылаясь на украинского и американского чиновника, а также на еще три осведомленных источника.

По словам осведомленного источника, несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского призвали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.

«В последнем проекте есть значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству», — отметил источник, который говорил на условиях анонимности.

Как сообщили украинский и американский чиновники, а также два осведомленных источника, в обновленной версии соглашения были учтены некоторые беспокойства Зеленского.

По словам другого источника, некоторые статьи, которые вызвали беспокойство у Украины, в частности о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию нью-йоркского суда, были изъяты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com