Axios: США передали Украине более приемлемую версию «соглашения о недрах»5
- 20.02.2025, 23:40
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Детали.
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине «улучшенный» проект соглашения по полезным ископаемым. Об этом сообщает Axios в четверг, 20 февраля, ссылаясь на украинского и американского чиновника, а также на еще три осведомленных источника.
По словам осведомленного источника, несколько помощников президента Украины Владимира Зеленского призвали его подписать обновленное соглашение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом.
«В последнем проекте есть значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству», — отметил источник, который говорил на условиях анонимности.
Как сообщили украинский и американский чиновники, а также два осведомленных источника, в обновленной версии соглашения были учтены некоторые беспокойства Зеленского.
По словам другого источника, некоторые статьи, которые вызвали беспокойство у Украины, в частности о том, что соглашение подпадает под юрисдикцию нью-йоркского суда, были изъяты.