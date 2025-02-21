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Командир «Азова»: Все внимание — на фронт, все силы — для фронта

  • 21.02.2025, 3:18
Командир «Азова»: Все внимание — на фронт, все силы — для фронта
Денис Прокопенко

Денис Прокопенко заявил, что информационные манипуляции не должны сбивать украинцев с выбранного пути.

Командир бригады Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко на фоне заявлений западных политиков отметил, что подвиг украинских воинов, которые уже 11 лет противостоят России, должен стать источником вдохновения для украинцев и не позволять им отчаиваться.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 20 февраля.

Прокопенко отметил, что в мире считаются только с теми, кто демонстрирует силу и влияние, и так было всегда.

Он напомнил, что уже 11 лет Украина ведет борьбу с противником, который превосходит ее по численности и ресурсам, а последние три года сдерживает полномасштабное вторжение одной из самых боеспособных армий мира.

«Ежедневный подвиг украинских солдат должен вдохновлять нас, не давать впадать в отчаяние, какие бы заявления ни делали иностранные политики, аналитики и эксперты. Последнее слово — за фронтом», — отметил Прокопенко.

Командир «Азова» также отметил, что любые информационные манипуляции не должны сбивать украинцев с выбранного пути, так же как и внутренние политические процессы.

«Все, что происходит сегодня в информационном пространстве, не должно сбивать нас с однажды выбранного нами пути. Так же как и ни в коем случае украинцам не стоит обращать свое внимание на тех персонажей, которые радостно начали подготовку к политическим игрищам и призрачным выборам. Все внимание — на фронт, все силы — для фронта», — добавил он.

Прокопенко подчеркнул, что, несмотря на все трудности, Украина уже вошла в историю благодаря своему сопротивлению российской оккупации, силе своего войска, горизонтальным общественным связям и эффективной дипломатии.

«Из этого и возникает настоящая украинская субъектность. И именно это так раздражает тех, кому сильная и самостоятельная Украина поперек горла», — пишет Редис.

Он также вспомнил, что в прошлом украинцы поверили пустым обещаниям, отказавшись от ядерного оружия, что существенно ослабило обороноспособность страны. В то же время противники Украины годами пытались сделать ее слабой, разобщенной и несамостоятельной.

«В 2013 году Украина начала просыпаться, наращивать мышцы, наконец подходя к пониманию необходимости утверждения собственной субъектности. Наивно было бы предполагать, что рождение этой субъектности будет безболезненным. И еще большей ошибкой было бы считать, что путь к ней нам проложат за нас», — подытожил командир «Азова».

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