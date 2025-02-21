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Макрон призвал сформировать масштабный оборонный план для Европы

  • 21.02.2025, 8:05
  • 1,914
Макрон призвал сформировать масштабный оборонный план для Европы
Эммануэль Макрон

Стратегические решения необходимо принять уже в ближайшие недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять стратегические решения для обороны Европы. Кроме того, он предлагает ввести совместное европейское финансирование для увеличения закупок и производства оружия.

Об этом сообщает France24.

По словам Макрона, стратегическое пробуждение должно привести европейские страны к решению о массивном оборонном плане и существенных инвестициях в Европу. По его мнению, принять такие стратегические решения необходимо уже в ближайшие недели.

Французский лидер добавил, что отстаивает идею введения совместного европейского финансирования для того, чтобы «покупать и производить больше».

Он убежден, что Европе будет очень трудно иметь объединенную армию. Зато возможно создать общие возможности для обороны, иначе она не сможет стать более автономной от США.

Президент Франции также отметил, что страна должна повысить долю своего оборонного бюджета.

«Все страны, которые расположены на передовой, тратят 4 или 5% своего валового внутреннего продукта, в то время, как мы тратим на уровне 2 процентов. Мы имели такие цифры в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, когда еще продолжалась холодная война. Затем упала Берлинская стена, и мы гораздо меньше инвестировали. Это закончилось», - сказал Макрон.

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