Жога пошел против Путина Телеграм-канал «Вольнодумец»

21.02.2025, 8:25

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Вряд ли с этим согласиться Кремль.

Сподручный Путина заявил, что «главная цель СВО достигнута». Так ли это?

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, предатель Украины Артем Жога, комментируя «успехи СВО» заявил перед студентами Екатеринбурга: «Я считаю, самая главная цель специальной военной операции, она достигнута. Это консолидация общества, его объединение — всех, от мала до велика… с одной общей целью — победа!»

«…россияне разных профессий, взглядов и достатка вместе работают ради скорейшего достижения победы. …введенные санкции способствовали экономическому росту и укреплению суверенитета страны. Ограничения от Запада неожиданно объединили общество вокруг правительства и его инициатив».

Вряд ли с этим согласиться Путин. Все, что сказал Жога, это победа для внутреннего потребителя и рассчитан этот пафосный лозунг был на случай, если бы ВСУ вместе с международной коалицией дали достойный отпор российской армии.

Но сейчас Путин очень близок к своей истинной цели: заставить США сесть за один стол переговоров с ним, признать Россию равноправным мировым игроком и вместе с Китаем и США поделить мир на сферы влияния. Сейчас Путин фактически в шаге от этого.

Весьма неоднозначные, как для лидера демократического мира, заявления Д.Трампа о Европе, непонимание первопричин российской агрессии и конечных целей войны против Украины, поспешное желание встретиться с Путиным, только усиливают подозрения о возможной реализации Путиным своих целей - право решать, что и как делать в любой точке мира. И это может произойти не от силы России, а из-за союза с Китаем, который заинтересован в ослаблении США.

И вот тогда может сбиться предсказанное в «Откровениях от Иоанна»: «… на миг мир покорится одному». Перед ядерным апокалипсисом? Думаю, мир не допустит этого!

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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