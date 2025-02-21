В оккупированном Бердянске вслед за главой администрации РФ подорвали его заместителя

В оккупированном Бердянске вслед за главой администрации РФ подорвали его заместителя1
- 21.02.2025, 8:32
- 3,530
Он руководил финансовыми потоками и отвечал за строительство укреплений.
В Бердянске за два месяца дважды ударили по оккупационной власти: были подорваны автомобили главы администрации города и его заместителя.
20 февраля Бердянск стал последней остановкой для военного преступника, уроженца Ленинградской области Евгения Богданова.
Заместителя главы оккупационной администрации Бердянска в 6:05 подорвали в автомобиле Renault Duster на Восточном проспекте, 96, сообщает dialog.ua.
По информации Главного управления разведки Минобороны, Богданов в администрации Бердянска руководил финансовыми потоками и отвечал за строительство укреплений.
На пост замглавы военный преступник был назначен по указке ФСБ.
Напомним, Евгений Богданов стал не первым представителем оккупационных властей, ликвидированным в Бердянске. Еще 24 декабря был подорван автомобиль главы администрации Василия Нечета.