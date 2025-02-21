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Рубио рассказал, от чего зависит встреча Трампа с Путиным

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  • 21.02.2025, 8:39
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Рубио рассказал, от чего зависит встреча Трампа с Путиным

Госсекретарь США назвал условие.

Делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Вашингтон говорит, что это зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны.

Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

По словам американского чиновника, встреча Трампа и Путина «во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине».

Рубио рассказал, что обсуждал возможность такой встречи во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии в минувший вторник.

«Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча», - передал госсекретарь США свои слова главе МИД России и другим участникам делегации от Москвы.

Во время интервью журналистке Кэтрин Герридж Рубио отметил, что «как правило, вы не проводите таких встреч, пока не узнаете о каком-то результате или не достигли определенного прогресса».

«Поэтому я думаю, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и если мы сможем», - сказал госсекретарь США.

Рубио также думает, что такая встреча должна стать «тем, что скрепит соглашение», и что «все должны праздновать, что президент Трамп является миротворцем».

Напомним, 11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что, «вероятно», встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля.

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