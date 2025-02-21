Стало известно, где была впервые напечатана «Песня про зубра» Гусовского 1 21.02.2025, 8:50

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Легендарная средневековая поэма о Беларуси была написана по заказу папы римского.

Поэма «Песня про зубра» — знаменитое произведение, написанное на латинском языке уроженцем Великого княжества Литовского Николаем Гусовским.

Впервые оно было напечатано в 1523 году в Кракове, но где именно, для белорусов оставалось загадкой.

Переводческая инициатива «BelRead» изучила научные публикации, обсудила этот вопрос со специалистами и убедилась, что беларусские исследователи об этом еще не писали. Тогда «BelRead» решили самостоятельно восполнить этот пробел.

Они обратились к польским источникам — и оказалось, что загадка не так уж и сложна. О результатах своего мини-«расследования» представители инициативы рассказали «Зеркалу».

Портрет Николая Гусовского работы Евгения Кулика. Изображение: ragna.by

Впервые поэма была опубликована в сборнике, который включал также 11 стихотворений и прозаическое посвящение королеве Боне Сфорца. Имя книгопечатника и город не были секретом. На одной из последних страниц издания было написано: Impressum Cracoviae per Hieronymum Vietorem. Anno Domini M.D.XXIII. Mense Octob. В переводе это означает: «Напечатано в Кракове Иеронимом Виетором. В год от Рождества Христова 1523, в месяце октябре». То есть книга была напечатана в типографии Иеронима Виетора, известного типографа из Вены, который основал типографию в Кракове в 1518-м.

Она отличалась высоким для своего времени технологическим уровнем. Сам Виетор опубликовал множество гуманистических текстов, отражавших его собственные взгляды и идеи научных и литературных кругов Кракова. Он также способствовал распространению польской литературы, опубликовав множество произведений на польском языке. За его труд Жигимонт I Старый даровал Виетору титул «книгопечатника королевской канцелярии».

Соответственно, именно в этой типографии должна была быть напечатана и «Песня про зубра». Однако где именно она располагалась, долгое время оставалось неизвестным современным ученым.

Как выяснилось, здание, где располагалась типография, давно снесено. Это была Скавинская башня, построенная в районе Казимеж на бывшей улице Святого Якуба (сегодня эта улица называется Скавинской).

То, что типография находилась именно тут, довольно давно выяснили польские ученые: об этом факте сообщалось в статье Алодии Кавецкой-Грычовой и Анны Маньковской (Alodia Kawecka-Gryczowa, Anna Mańkowska), опубликованной в коллективном труде, посвященном польскому книгоизданию. Об этом же говорится в «Малой энциклопедии Кракова» Яна Адамчевского (Jan Adamczewski), изданной в 2003 году. Однако беларусские исследователи в своих работах, посвященных поэме Гусовского, этот факт ранее не затрагивали.

Скавинская башня еще в XVII веке была разобрана на стройматериалы. Сегодня на ее месте установлена лишь мемориальная доска, напоминающая о ее существовании. И о том, что именно здесь была напечатана «Песня про зубра», пока ничего не напоминает. Но благодаря «BelRead» это место можно считать нанесенным на карту белорусской литературы.

«Песня про зубра» — это первая значительная поэма, отличающаяся эпическим описанием Беларуси, ее культуры, традиций, природы и народа. Она была написана на латыни и адресована западному читателю. В 1522 году, находясь в Риме в составе дипломатической миссии Великого княжества Литовского, Николай Гусовский создал эту поэму по заказу папы Льва X Медичи. Папа выразил желание узнать больше о Великом княжестве Литовском и зубре — уникальном животном, обитавшем в местных лесах. Будучи сыном лесника, Гусовский подробно описал внешний вид, поведение зубра и охоту на него. Однако поэма выходит за рамки простого описания, становясь гимном родной земле, размышлением о судьбе родины и ее исторической роли.

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