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После взрывов автобусов Нетаньяху поручил армии провести операцию на Западном берегу

  • 21.02.2025, 8:59
  • 2,198
После взрывов автобусов Нетаньяху поручил армии провести операцию на Западном берегу

ЦАХАЛ отправляет туда еще три батальона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров.

Решение принято после серии взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива накануне.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В Офисе израильского премьера назвали эти события со взрывами попыткой массированного нападения.

У Нетаньяху рассказали также о приказе полиции и «Шин-Бет» (или Шабак - спецслужба системы спецслужб Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности государства) «увеличить профилактические действия» в городах страны, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Отмечается, что соответствующие решения были приняты после встречи с министром обороны Израилем Кацем, начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Галеви, руководителем «Шин-Бет» Роненом Баром и комиссаром полиции Даниэлем Леви.

Обновлено: ЦАХАЛ отправит на Западный берег новые батальоны

В Армии обороны Израиля объявили о планах отправить еще три батальона как подкрепление на Западный берег реки Иордан. Решение принято после оценки ситуации, проведенной после взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива в четверг вечером.

Как рассказали в израильском военном ведомстве, они постоянно оценивают обстановку и «готовятся расширить наступательные операции».

В ЦАХАЛ добавили, что «контртеррористическая миссия в северной Самарии продолжается все время» (тут в заявлении использовано библейское название для северных районов Западного берега).

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