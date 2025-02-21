После взрывов автобусов Нетаньяху поручил армии провести операцию на Западном берегу 21.02.2025, 8:59

2,198

ЦАХАЛ отправляет туда еще три батальона.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) начать масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан против террористических центров.

Решение принято после серии взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива накануне.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В Офисе израильского премьера назвали эти события со взрывами попыткой массированного нападения.

У Нетаньяху рассказали также о приказе полиции и «Шин-Бет» (или Шабак - спецслужба системы спецслужб Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности государства) «увеличить профилактические действия» в городах страны, чтобы предотвратить дальнейшие нападения.

Отмечается, что соответствующие решения были приняты после встречи с министром обороны Израилем Кацем, начальником штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Галеви, руководителем «Шин-Бет» Роненом Баром и комиссаром полиции Даниэлем Леви.

Обновлено: ЦАХАЛ отправит на Западный берег новые батальоны

В Армии обороны Израиля объявили о планах отправить еще три батальона как подкрепление на Западный берег реки Иордан. Решение принято после оценки ситуации, проведенной после взрывов автобусов в пригороде Тель-Авива в четверг вечером.

Как рассказали в израильском военном ведомстве, они постоянно оценивают обстановку и «готовятся расширить наступательные операции».

В ЦАХАЛ добавили, что «контртеррористическая миссия в северной Самарии продолжается все время» (тут в заявлении использовано библейское название для северных районов Западного берега).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com