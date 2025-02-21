Макрон поддержал Зеленского и отверг обвинения Трампа 1 21.02.2025, 9:05

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Французский лидер напомнил о проблемах Путина.

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг недавние обвинения президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского относительно якобы «диктаторства без выборов».

Об этом сообщает BFMTV.

Французский лидер напомнил о проблемах с «выборами» президента России Владимира Путина.

Во время прямого видеочата с пользователями интернета Макрон поддержал Зеленского после резких заявлений Трампа, который в среду, 19 февраля, назвал украинского президента «диктатором без выборов» и заявил, что Зеленский «делает ужасную работу» и «отказывается проводить выборы».

Макрон подчеркнул, что его украинский коллега является легитимным и «избранным президентом свободной системы». В отличие от него, добавил президент Франции, «это нельзя сказать о Путине».

«Это не тот случай, как с Владимиром Путиным, который убивает своих оппонентов и манипулирует своими выборами в течение длительного времени», — отметил французский лидер.

Макрон также объяснил, что Зеленский «не может провести выборы» из-за действующего в Украине почти три года военного положения, которое прерывает весь избирательный процесс.

«Вы считаете, что в такой же ситуации нам было бы весело проводить выборы?» — спросил Макрон.

Он также выразил мнение, что «длительный мир» является «предпосылкой для выборов» в Украине.

«Как вы думаете, он (Зеленский) может организовать президентские или парламентские выборы в стране, где миллионы украинцев сбежали ради своей безопасности, где миллионы других мобилизованы на фронт… и где целая полоса его территории захвачена Россией?» — добавил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что «мы хотим больше демократии в Украине в долгосрочной перспективе благодаря длительному миру».

«Президент Зеленский также хочет демократии, потому что он является ее плодом», — сказал он.

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