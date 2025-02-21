закрыть
21 февраля 2025, пятница, 9:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ за пару часов уничтожили большую колонну бронетехники врага под Покровском

  • 21.02.2025, 9:12
  • 2,126
ВСУ за пару часов уничтожили большую колонну бронетехники врага под Покровском

Оккупанты пытались «продавить» оборону, но были разгромлены.

На Покровском направлении на фронте воины Сил обороны отразили штурм российских оккупационных войск с бронетехникой. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ в полосе ответственности воинов морской пехоты, но понесли потери.

Вражескую технику уничтожили бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», опубликовав соответствующее видео.

Как отмечается, украинские защитники уничтожили у врага десять единиц бронетехники за пару часов.

«Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин. Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Оккупанты пытались

Пораженную бронетехнику российских оккупационных и остатки вражеского десанта, успевшего высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.

Оккупанты пытались

В ОСГВ добавили, что вражеское наступление отражено, потери наших позиций не допущены.

«Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения», – подчеркнули военные.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов