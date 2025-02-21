ВСУ за пару часов уничтожили большую колонну бронетехники врага под Покровском 21.02.2025, 9:12

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Оккупанты пытались «продавить» оборону, но были разгромлены.

На Покровском направлении на фронте воины Сил обороны отразили штурм российских оккупационных войск с бронетехникой. Россияне пытались прорвать оборону ВСУ в полосе ответственности воинов морской пехоты, но понесли потери.

Вражескую технику уничтожили бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», опубликовав соответствующее видео.

Как отмечается, украинские защитники уничтожили у врага десять единиц бронетехники за пару часов.

«Для прорыва и проведения штурмовых действий враг привлек 2 танка, 2 БМП и 6 бронированных боевых машин. Благодаря слаженной работе подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена еще на подступах к оборонным укреплениям. Бронетехника оккупантов подорвалась на минно-взрывных заграждениях», – рассказали в ОСГВ «Хортица».

Пораженную бронетехнику российских оккупационных и остатки вражеского десанта, успевшего высадиться, добили огнем артиллерии и FPV-дронами.

В ОСГВ добавили, что вражеское наступление отражено, потери наших позиций не допущены.

«Украинские защитники держат оборону, наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения», – подчеркнули военные.

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