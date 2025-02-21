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«Бесплатно залечат, как на стройке»

  • 21.02.2025, 9:28
  • 1,614
«Бесплатно залечат, как на стройке»

Белоруска три месяца не может попасть в «нормальную» стоматологию.

Пользовательница с ником Evgenia Stepanova возмутилась в TikTok, как сложно записаться на прием к хорошему стоматологу в Минске. Правда, большинство белорусов с ней не согласились и посоветовали сходить в государственную стоматологию, пишет CityDog.io.

Минчанка в видео поделилась, что недавно у нее выпала пломба и она рассчитывала быстро попасть к врачу. Однако в большинстве частных клиник, по ее словам, ближайшая запись была доступна только через несколько месяцев. В то же время стоматологии, где нет очередей, ее не привлекают из-за качества услуг.

@evgenia._stepanova А цену за 1 зуб видели? 1120 бун мне посчитали, если лечить с микроскопом и 4 канала в зубе. И цены такие как в всратых стоматологиях так и в нормальных. Вообще нет никакого регулирования Я бы конечно подождала 3 месяца, но у меня пломба в пол зуба была и ходить с открытым зубом не вариант. Но и перепиливать не хочется 😭Зуб же не бесконечный. Я их залечила 2 года назад, сейчас все посыпалось😱 #стоматологияминск #лечениезубовминск #откудатакиеочереди #почемутакдорого #минск #беларусь #стоматолог #стоматология ♬ оригинальный звук - Evgenia Stepanova

«Почему такая разница? В одних клиниках запись только через полгода, а в других — сразу, но с сомнительной репутацией. Может, пора уже не молчать и что-то с этим делать?» — возмущается девушка.

Минчанка также отметила, что при лечении с микроскопом только за один зуб придется отдать 1120 рублей. Однако кроме него ей также нужно полечить 4 канала. В своем видео она возмущается, что как в частных, так и в государственных стоматологиях «цены одинаковые». И нужно это как-то регулировать.

Напомним, в 2023 году власти повысили цены на стоматологические услуги почти на 30%. Об этом было известно из опубликованного документа на pravo.by. Дороже стали ортопедические и зуботехнические услуги, а также лучевая диагностика (рентгеновские снимки зубов).

В Минздраве такое повышение цен объясняли тем, что в последний раз предельные регулируемые тарифы в стоматологии повышались в 2021 году на 4%, в результате чего некоторые услуги, по словам ведомства, стали убыточными.

В комментариях под видео мнения пользователей разделились. Одни поддержали девушку, другие уверяют, что никаких сложностей с записью нет.

«Ну каких три месяца ждать? Что за дичь? Я решила сходить к стоматологу, посмотрела, на когда запись — можно было через неделю идти. Но так как мне не горит, я записалась на удобное время», — написала пользовательница с ником Nika777.

«Лечу в поликлинике своей и очень доволен. А вы и дальше переплачивайте и ждите три месяца», — посоветовал P.M.

«Бесплатно залечат, как на стройке, — высверлят дырки и замажут, как цементом. Хорошо, что вы довольны и вас устраивает», — так ответила комментатору автор ролика.

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