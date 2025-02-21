Почему спидометр «врет» о скорости автомобиля? 21.02.2025, 9:38

Специалисты раскрыли секрет.

Если вам когда-то казалось, что ваш автомобильный спидометр немного вас «обманывает», не сомневайтесь - так оно и есть.

«Главред» разобрался, почему спидометр в авто может показывать неверную скорость.

Прежде всего важно объяснить, что спидометр - это устройство на бортовой панели автомобиля, которое показывает его скорость.

Хотя все водители знают о важности соблюдения скоростного режима, чтобы избежать больших штрафов, мало кто из них осознает, что устройство их автомобиля, скорее всего, показывает, что они движутся со скоростью выше реальной.

Консультационная служба по техническому обслуживанию автомобилей заявила, что большинство спидометров имеют определенную неточность, чтобы предотвратить нарушение закона, цитирует Express.co.

«Спидометр вашего автомобиля редко говорит правду. Если вы когда-нибудь пользовались приложением спутниковой навигации на своем телефоне, вы могли заметить, что скорость, которую он показывает, немного выше, чем на спидометре вашего автомобиля - и чем быстрее вы едете, тем более неточным он становится», - объяснили специалисты.

Независимо от того, аналоговое устройство или цифровое, большинство спидометров показывают скорость, которая выше, чем та, с которой на самом деле движется автомобиль.

Тем не менее, хоть и спидометр может показывать немного завышенную скорость, он все равно является основным инструментом для контроля скорости движения. Водители должны доверять ему и придерживаться установленных ограничений скорости.

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