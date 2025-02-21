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Politico: На фоне сближения Трампа и Путина Зеленский собирает в Киеве союзников

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  • 21.02.2025, 9:45
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Politico: На фоне сближения Трампа и Путина Зеленский собирает в Киеве союзников

Лидеры ЕС решили объединиться вокруг Украины.

Пока Трамп ищет способ помириться с Путиным, европейские политики прибудут в Украину в преддверии годовщины вторжения армии РФ.

Белый дом принял решение кардинально изменить свою политику в отношении Украины. В этом контексте лидеры ЕС решили объединиться вокруг Украины, чтобы обсудить гарантии безопасности.

24 февраля в Киев должны прибыть президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Politico .

Кроме того, лидеры Канады, стран Балтии и Мальты могут присоединиться как лично, так и онлайн. На встрече также будет присутствовать президент Европарламента Роберта Метсола, однако пока неясно, в каком формате.

Визит европейских политиков состоится в связи с третьей годовщиной вторжения армии Путина в Украину, а также на фоне обвинений Трампа в том, что именно Киев виноват в этой войне.

Президент Украины подтвердил, что 24 февраля в Киев прибудут европейские лидеры и политики. После обвинений со стороны Трампа Зеленский решил сплотить вокруг себя европейских лидеров.

В целях безопасности полный состав европейской делегации пока держится в секрете, однако в Праге заявили, что президента Чехии в Украине точно не будет.

Известно также, что президент Франции и премьер-министр Великобритании отправятся с рабочим визитом в США.

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