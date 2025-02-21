Politico: На фоне сближения Трампа и Путина Зеленский собирает в Киеве союзников

Politico: На фоне сближения Трампа и Путина Зеленский собирает в Киеве союзников1
- 21.02.2025, 9:45
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Лидеры ЕС решили объединиться вокруг Украины.
Пока Трамп ищет способ помириться с Путиным, европейские политики прибудут в Украину в преддверии годовщины вторжения армии РФ.
Белый дом принял решение кардинально изменить свою политику в отношении Украины. В этом контексте лидеры ЕС решили объединиться вокруг Украины, чтобы обсудить гарантии безопасности.
24 февраля в Киев должны прибыть президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Politico .
Кроме того, лидеры Канады, стран Балтии и Мальты могут присоединиться как лично, так и онлайн. На встрече также будет присутствовать президент Европарламента Роберта Метсола, однако пока неясно, в каком формате.
Визит европейских политиков состоится в связи с третьей годовщиной вторжения армии Путина в Украину, а также на фоне обвинений Трампа в том, что именно Киев виноват в этой войне.
Президент Украины подтвердил, что 24 февраля в Киев прибудут европейские лидеры и политики. После обвинений со стороны Трампа Зеленский решил сплотить вокруг себя европейских лидеров.
В целях безопасности полный состав европейской делегации пока держится в секрете, однако в Праге заявили, что президента Чехии в Украине точно не будет.
Известно также, что президент Франции и премьер-министр Великобритании отправятся с рабочим визитом в США.