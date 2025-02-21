В России обнаружили способный заражать людей и животных птичий грипп 21.02.2025, 9:49

Летальность составляет до 56%.

В Сахалинской области РФ выявлена мутация вируса птичьего гриппа, которая способна усиливать способность инфекции заражать млекопитающих, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в выделенных в 2024 году вирусах не нашли мутации повышенной патогенности и устойчивости к лекарствам, но это не касается вируса гриппа птиц А (Н5N1), полученного от птиц на Сахалине. «Выявлена мутация, которая может увеличивать вирулентность и обеспечивать адаптацию вируса к клеткам млекопитающих», — отмечает пресс-служба Роспотребнадзора.

За минувший год специалисты обследовали свыше 15 тыс. образцов биоматериала от диких и домашних птиц, свиней, а также 7,8 тыс. проб от людей, которые взаимодействуют с дикой или домашней птицей.

В мире растет количество случаев инфицирования людей вирусом А (H5N1), рассказали в Роспотребнадзоре, упомянув о высокой активности циркуляции птичьего гриппа. Также фиксируется накопление у вируса мутаций адаптации к млекопитающим. В 2024 году инфекция распространилась на 68 стран Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также достигла Антарктиды, утверждают в ведомстве.

Птичий грипп представляет инфекционное заболевание, характерное для птиц, но также способное привести к развитию заболевания и у людей. Инфекция поражает органы дыхания и пищеварения у птиц. Летальность составляет до 56%.

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