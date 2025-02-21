Под Слуцком рысь пришла на участок к мужчине
- 21.02.2025, 9:55
Тот закрыл ее в сарае.
В деревне Таковище Слуцкого района во дворе одного из жителей оказалась рысь, сообщает SlutskGorod. По словам мужчины, когда он вышел во двор, рысь испугалась и забежала в сарай, а он закрыл ее там.
Поскольку животное краснокнижное, егери не могут его как каким-то образом обезвредить, а для изъятия нужно чуть ли не решение Минприроды, поэтому ему посоветовали безопасно выпустить животное в естественную среду, отмечает издание.
Хозяин участка рассказал, что рысь «прибилась» ночью. Когда утром он шел смотреть поросят, хищница забежала в сарай. Мужчина закрыл ее и вызвал егерей, но «никто ей помощи не окажет».
«Я нанач адкрыю — можа, пойдзе», — рассуждал сельчанин.
@slutskgorod
Рысь 😱 в сарае: остросюжетным стал сегодняшний день для жителей глухой деревеньки Таковище в Слуцком районе. По словам мужчины, когда он вышел во двор, рысь испугалась и забежала в сарай, в свою очередь он испугался и закрыл её там. Поскольку животное краснокнижное, егери не могут его как каким-то образом обезвредить, а для изъятия нужно чуть ли ни решение Минприроды, поэтому посоветовали безопасно выпустить в естественную среду.♬ оригинальный звук - slutskgorod