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Под Слуцком рысь пришла на участок к мужчине

  • 21.02.2025, 9:55
Под Слуцком рысь пришла на участок к мужчине

Тот закрыл ее в сарае.

В деревне Таковище Слуцкого района во дворе одного из жителей оказалась рысь, сообщает SlutskGorod. По словам мужчины, когда он вышел во двор, рысь испугалась и забежала в сарай, а он закрыл ее там.

Поскольку животное краснокнижное, егери не могут его как каким-то образом обезвредить, а для изъятия нужно чуть ли не решение Минприроды, поэтому ему посоветовали безопасно выпустить животное в естественную среду, отмечает издание.

Хозяин участка рассказал, что рысь «прибилась» ночью. Когда утром он шел смотреть поросят, хищница забежала в сарай. Мужчина закрыл ее и вызвал егерей, но «никто ей помощи не окажет».

«Я нанач адкрыю — можа, пойдзе», — рассуждал сельчанин.

@slutskgorod

Рысь 😱 в сарае: остросюжетным стал сегодняшний день для жителей глухой деревеньки Таковище в Слуцком районе. По словам мужчины, когда он вышел во двор, рысь испугалась и забежала в сарай, в свою очередь он испугался и закрыл её там. Поскольку животное краснокнижное, егери не могут его как каким-то образом обезвредить, а для изъятия нужно чуть ли ни решение Минприроды, поэтому посоветовали безопасно выпустить в естественную среду.

♬ оригинальный звук - slutskgorod

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