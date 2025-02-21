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Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко призналась, что почти не открывает книги

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  • 21.02.2025, 10:13
  • 2,958
Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко призналась, что почти не открывает книги
Арина Соболенко

Спортсменка «устает после нескольких страниц».

Подписчики первой ракетки мира Арины Соболенко спросили в Instagram, любит ли она читать книги.

Ответ белорусской теннисистки может кого-то удивить.

«Так неловко об этом говорить... Я устаю после нескольких страниц. Иногда, возможно раз в пару лет, я начинаю много читать, но энтузиазм быстро заканчивается», — сказала 26-летняя Соболенко.

Ответив на этот вопрос, Арина попросила своих подписчиков порекомендовать ей какую-нибудь книгу.

У Соболенко в Instagram 2,6 миллиона подписчиков. За карьеру нынешняя первая ракетка выиграла 18 турниров в одиночном разряде и заработала 31,5 млн долларов в качестве призовых (до вычета налогов).

В 2025-м она победила в Брисбене и дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне. Но последние два турнира белоруска провела неудачно, вылетев во втором круге в Дохе и уступив в третьем раунде в Дубае.

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