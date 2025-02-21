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Умерла известная пропагандистка-лукашистка Нина Чайка

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  • 21.02.2025, 10:32
  • 7,224
Умерла известная пропагандистка-лукашистка Нина Чайка
Нина Чайка

Она восхваляла Лукашенко и участвовала в травле Василя Быкова.

Известная в прошлом пропагандистка Нина Чайка умерла в возрасте 85 лет. Это случилось еще 9 февраля, как проинформировал провластный Белорусский союз журналистов. Сообщение опубликовали некоторые российские СМИ, но в белорусских оно прошло незамеченным, пишет «Зеркало».

Нина Чайка родилась в Уссурийске Приморского края России в семье военного, которого после Второй мировой войны перевели в Беларусь. Окончила журфак БГУ и более 50 лет работала в Белтелерадиокомпании: возглавляла молодежные редакции сначала радио, потом — телевидения, а в начале 1990-х годов на телевидении возглавила редакцию научно-популярных и учебных программ, затем — редакцию литературно-драматических программ Белорусского радио. В 2002–2008 годах Чайка была главным редактором литературного журнала «Неман», затем почти три года — заместителем главного редактора журнала «союзного государства» «Белая вежа».

В девяностые годы Нина Чайка на «Первом национальном канале» радио вела в прямом эфире часовую программу «Разговор по существу», в которой восхваляла Александра Лукашенко и всячески критиковала несогласных с ним людей. В том числе классика белорусской литературы Василя Быкова, который тогда активно поддерживал БНФ и оппонировал властям, а потому стал объектом травли в госСМИ. Эта ситуация вынудила его эмигрировать в преклонном возрасте, и в 2003-м Быков скончался от онкологического заболевания.

«Крок» і іншыя перадачы моладзевай рэдакцыі тэлебачання, якія ў канцы 80-х гадоў збіралі мільённую аўдыторыю дзякуючы сваёй вастрыні, дэмакратычнасці, — у 1992 годзе ператварыліся ў рупар антынезалежніцкіх, антыбеларускіх сілаў. З экрана гучалі абразы і здзекі ў бок беларускай мовы, сама дзяржаўнасць беларускай мовы высмейвалася, права Беларусі быць суверэннай краінай ставілася пад сумнеў. Кіравала рэдакцыяй Ніна Чайка — прыхільніца чарнасоценнага «славянскага сабору Белая Русь». У пачатку 2000-х яна будзе галоўным рэдактарам часопісу «Нёман» які надрукуе гнюсны тэкст супраць Васіля Быкава, і я ў Празе буду сведкам, як падарве гэтая публікацыя здароўе Васіля Уладзіміравіча ў апошнія месяцы ягонага жыцця», — писал журналист Сергей Наумчик.

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