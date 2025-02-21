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Reuters: Россия и США уже несколько месяцев ведут тайные переговоры в Швейцарии

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  • 21.02.2025, 10:41
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Reuters: Россия и США уже несколько месяцев ведут тайные переговоры в Швейцарии

Одна из таких встреч прошла на прошлой неделе.

В последние месяцы представители США и России тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине.

Одна из таких встреч прошла на прошлой неделе. Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных источника.

Источники описали переговоры как побочный канал. Встречи начались еще в ноябре, после победы Дональда Трампа на выборах, пишет агентство.

Имена участников этих переговоров собеседники отказались назвать Reuters, но отметили, что те не являются госслужащими и пока не ясно, были ли они делегированы их правительствами. Но, по крайней мере, небольшое число советников Трампа в курсе этих встреч.

Многие другие детали остаются неясными, включая повестку дня, присутствие на них украинцев и точное время начала встреч. Однако они свидетельствуют о закулисных усилиях США и России по изучению путей прекращения войны, несмотря на практически полное прекращение официальных контактов при предшественнике Трампа, бывшем президенте Джо Байдене, пишет Reuters.

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