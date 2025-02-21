«Каждый день съедаю по 30 яиц» 8 21.02.2025, 10:56

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Истории белорусов, которые буквально живут в спортзале.

Кто-то годами обещает себе заняться спортом, кто-то покупает абонемент в зал с нового года, кому-то хватает сил дойти и сделать фото «до». Журналисты «Онлайнера» нашли мужчин с отличными результатами «после». Правда, останавливаться они не планируют: наши герои с удовольствием тренируются ради себя, своего здоровья и впечатляющего внешнего вида.

Павел: «В спортзале мне интереснее, чем в клубах и барах»

Павел совмещает регулярные тренировки с 12-часовыми рабочими днями, зачастую без выходных. В свои 26 лет он управляет бизнесом: его команда занимается обучением в криптоиндустрии. Несмотря на высокую нагрузку, парень тренируется пять раз в неделю. Повезло, что зал и офис расположены в одном здании.

— С десятого класса я занимался воркаутом,— вспоминает Павел. — Приходил на бесплатные уличные площадки, выполнял элементы. Мне это нравилось, к тому же я готовился к поступлению в Военную академию. Все нормативы сдал, поступил, учился, но потом решил развиваться в другом направлении.

Тренировки парень не прекращал никогда: занимался во время учебы, потом пришел в зал. Сейчас при росте 182 сантиметра наш герой весит 87 килограммов. Особых целей по набору массы у него нет. Качается скорее для того, чтобы разгрузить голову, переключиться, получить удовольствие от самого процесса.

— В спортзале мне интереснее, чем в клубах и барах. Нравится разбираться в анатомии, узнавать, за счет чего растут мышцы и как их правильно восстанавливать. Занимаюсь я без тренера. Конечно, ошибки случались. Однажды взял слишком большой вес, дернул гантель — вылетело плечо. Я на три недели выпал. Сейчас внимательнее отношусь к возможным травмам и в целом к своему здоровью. Раз в полгода сдаю анализы, контролирую уровень гормонов.

Даже в отпусках и поездках парень выбирает спорт: сплавляется на байдарках, плавает в бассейне. На Крещение вместе с друзьями окунается в прорубь, ходит в баню. В строгих рамках правильного питания он себя не держит.

— В школьные годы я завтракал хлопьями с молоком, после тренировки ел бананы, ужинал гречкой и курицей. Сейчас покупаю спортивное питание. Перед занятиями пью протеин, после зала принимаю креатин и комплекс аминокислот, которые помогают мышцам восстановиться. На обед могу поесть мяса с гарниром. Вечером — снова протеин. Люблю творог, фрукты, варю гречку и макароны. Ни в какой еде я себя не ограничиваю. А вот кофе и алкоголь не пью, никакие праздники не отмечаю, а на Новый год просто ложусь спать.

Кажется, что парню с такой внешностью должны писать десятки девушек каждый день. Так ли это?

— У меня в Instagram 80 тыс. подписчиков. Бывает, зайдет на страницу девушка, поставит лайки, но не напишет. Я сам отправляю ей сообщение, узнаю, почему не решилась познакомиться. А она объясняет: мол, я показался ей слишком крутым… Еще я знаю, что некоторые до сих пор считают качков тупыми. Это их дело. У меня свой бизнес, я развиваюсь, и мои друзья знают, насколько много всего я нахожу интересным.

По утрам Павел тренируется вместе со своими сотрудниками. Он бесплатно ставит новичкам технику, показывает упражнения — так, чтобы к лету парни привели себя в форму.

— Я понимаю, что многие боятся начать, стесняются прийти в зал. Эти переживания нам навязаны. Лучше думать своей головой, не оглядываться на соцсети и на сверстников, а фокусироваться на своей цели.

Виктор: «Уверен, буду таким же и 30—40 лет спустя»

Виктору 35 лет, его рост — 200 сантиметров, вес — 115 килограммов. Он живет в Осиповичах, работает ветеринаром, регулярно тренируется в зале, бегает и боксирует. Зачем? В первую очередь для того, чтобы нравиться самому себе.

— В детстве я увлекался баскетболом, ходил на турники и брусья. Все это было бесплатно, а по-другому в девяностые и не получилось бы. С нами работали тренеры, им нравилось развивать молодежь. Эти люди не ставили себе цель прежде всего зарабатывать деньги. Кстати, заниматься спортом уже тогда было престижно. До сих пор помню нашу победу на чемпионате Беларуси по баскетболу: мы чувствовали себя очень крутыми.

Так случилось, что в 20 лет Виктор оказался в тюрьме. Именно там он начал заниматься с «железяками», как он сам их называет.

— Инвентарь просто лежал во дворе, делать упражнения могли все желающие. Изначально я был худым, нарастить мышцы не мечтал. Потом смотрю: есть результат. Начал детальнее изучать, как устроено наше тело. Весь свой срок, все 13 лет, я тренировался по два-три раза в неделю.

Контролировать питание и употреблять много белковой пищи Виктор не мог, но он все равно заботился о здоровье доступными ему способами: старался не изнурять себя тренировками, находить время на восстановление.

— На свободе я сразу же продолжил тренироваться. Пошел в зал, улучшил свои результаты, сдал на мастера спорта международного класса. Прочитал много литературы, получил тренерские навыки, но, скажу честно, я на этом практически не зарабатываю. Мне интереснее просто помогать людям в зале, делиться с ними знаниями. Да и что можно взять, например, с матери-одиночки, которая пришла в зал после развода? Мне от человека нужно только одно — желание трудиться.

Мужчина говорит, что может дать новичкам совет по упражнениям или питанию. Сам он никогда не употреблял БАДы, протеиновые добавки, витамины и считает, что все необходимые для здоровья и роста мышц вещества можно получить из обычных продуктов.

— Например, сейчас многие говорят про коллаген, принимают его в капсулах. Но ведь он уже есть в пище. Например, в моем дневном рационе 30 яиц, 400 граммов риса в сухом виде — в вареном получается еще больше. Я ни в чем себя не ограничиваю и не демонизирую еду. Здесь ведь вопрос в том, сколько ты тратишь. На работе я нахаживаю по 30 тыс. шагов, тренируюсь по четыре раза в неделю — зачем мне отказываться от любимой еды? Однако алкоголь я не пью: считаю его источником многих проблем и лишней нагрузкой на нервную систему.

Виктору интересно бить свои же рекорды. Занимаясь в зале, он не считает подходы и повторения, старается, пока есть силы. Окружающие в зале шутят, мол, скорее «железяка» поломается, чем мужчина сдастся.

— Наши мышцы не умеют считать. Они отвечают на степень воздействия, на регулярность.

Я продолжаю повышать свой уровень нагрузки. Поднял на бицепс штангу весом 117,5 килограмма — и двигаюсь дальше.

Иногда случаются травмы. Как-то на соревнованиях у меня выскочило плечо, однажды я надорвал грудь. Даю себе возможность восстановиться, а потом возвращаюсь в зал.

В своем Instagram Виктор делится фотографиями из зала, публикует рилс. Ему часто пишут в директ, чтобы познакомиться, на улице иногда оборачиваются, просят сфотографироваться.

— Насколько знаю, тренировки не только улучшают внешний вид, но и повышают уровень тестостерона — главного мужского гормона. Это положительно влияет на настроение, на мотивацию, на сексуальную жизнь. Я просыпаюсь с хорошим настроением, с удовольствием работаю и занимаюсь спортом. Уверен, что буду таким же и спустя 30—40 лет.

Денис: «Рубашка либо будет жать в плечах, либо окажется слишком свободной на животе»

Денис при росте 184 сантиметра весит 112 килограммов. Мужчине 33 года, он работает менеджером по продажам, организовывает полеты на воздушных шарах, заботится о семье, самостоятельно делает ремонт в квартире. И находит время на тренировки в зале несколько раз в неделю.

— Я занимаюсь спортом с детства. Рос в деревне, где особо не было кружков и секций, но возможности находились: лыжи, волейбол. Когда поступил в вуз и переехал в Минск, пошел в тренажерный зал. Ходил без особой системы, делал перерывы. Еще успел съездить на соревнования по волейболу и по бальным танцам.

Регулярно заниматься на силовых тренажерах Денис начал четыре года назад. Выбрал удобный для себя зал, который открыт 24/7: иногда мужчина может сходить на занятия перед работой, иногда вечером. Он старается не перегружать себя, давать мышцам время на восстановление.

— В профессиональном спорте травмы неизбежны. Если же заниматься для себя, для своего здоровья, многих рисков можно избежать. К работе с большим весом нужно готовиться: спать не менее восьми часов, хорошо есть, избегать стресса. Я не профессионал, но к каждому своему личному рекорду подхожу с умом. Сейчас лежа я дважды жму по 180 килограммов, в приседе трижды делаю по 205, а в становой тяге (поднимая штангу снизу) — 250. Окружающие в зале иногда подходят за советом, я подсказываю им, как выполнить то или иное упражнение.

В 2023 году мужчина увлекся пауэрлифтингом, суть которого заключается в поднятии максимально тяжелого веса. Денис нарастил много мышечной массы, дошел до 123 килограммов. Понял, что в таком весе ему некомфортно, сбросил порядка 16 кило и продолжает оставаться в оптимальной для себя форме.

Интересно, что питается Денис небольшими порциями. Утром он может и вовсе не позавтракать, обычно выпивает кофе, съедает кусочек шоколада, зефир. Обедает полноценно — к примеру, гречкой, куриным филе и овощным салатом. На ужин может взять творог, добавить к нему фрукты. Если нужно подсушиться, немного сбросить вес, Денис сокращает углеводы или переходит на интервальное голодание. В день он может легко обойтись двумя приемами пищи. От алкоголя по праздникам не отказывается, специальные добавки не принимает.

— Знаете, с чем мне бывает трудно? С покупкой рубашек,— улыбается Денис. — Она либо будет жать в плечах, либо окажется слишком свободной на животе. Я выбираю вещи самых больших размеров, а потом ушиваю их. Еще из-за мышц я не могу соединить руки наискосок за спиной. Но это мелочи, чаще мое телосложение помогает мне — например, если нужно поехать в деревню и перетащить тяжести.

Мужчина периодически сдает анализы, следит за давлением. Отмечает, что на его гормональный фон занятия никак не влияют. Уверяет, от силовых упражнений одна лишь польза: спорт дисциплинирует, помогает придерживаться плотного графика. Кстати, Денис уже приучает к занятиям своего сына. У мальчика есть маленькие гантели, они часто устраивают домашние тренировки.

— Я планирую тренироваться всю свою жизнь. Кайфую и заряжаюсь от зала, от своих результатов, от того, что провожу время с пользой. Вспоминаю, как в 20 с лишним лет пришел в тренажерку и увидел там людей в возрасте. Они могли найти оправдания, могли сослаться на здоровье, на усталость, но приходили и занимались. Желаю такого будущего и себе, и своему сыну.

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