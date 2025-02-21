ГУР: В России готовят важное объявление к 24 февраля 21.02.2025, 10:59

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Украинская разведка раскрыла планы Кремля.

Пропагандисты, а также спецслужбы страны-оккупанта Российской Федерации (РФ) получили указание из Кремля по продвижению «победных» нарративов к годовщине полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Целью информационной кампании врага является:

разжигание разочарования среди украинского общества;

дестабилизация ситуации внутри Украины;

дискредитация Украины среди государств-партнеров, которые предоставляют критически важную военную помощь.

Согласно данным ГУР, среди ключевых нарративов врага будут:

«Запад предал Украину»;

«Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон»;

«США и Россия обо всем договорились за спиной Украины»;

«Украинская власть - нелегитимная»;

«Украинская армия проигрывает на фронте»;

«Коррупционеры у Украины воруют миллиарды долларов американской помощи».

В том же числе в России планируют также объявить о якобы «победе» в войне к «круглой дате» - 24 февраля 2025-го. Также могут звучать заявления и о «победе России над НАТО» из-за того, что пропаганда врага долгое время описывала полномасштабную войну, как войну против Альянса.

В частности спецслужбам в Кремле приказали использовать в информационно-психологических кампаниях активизацию дипломатических усилий новой администрации президента США по завершению полномасштабной войны и двустороннюю встречу делегаций в Саудовской Аравии.

«Одна из ключевых целей новых кремлевских методичек для пропаганды России - статус изолированного цивилизованным миром агрессора и военного преступника прикрыть плащ-пальтом якобы готовой к мирному урегулированию «конструктивной стороны конфликта», - пишет ГУР и добавляет, что для европейских союзников Украины Россия планирует применить штамп «врагов мира».

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